As Roma vs Fiorentina women’s è il primo anticipo della 9a giornata di Serie A. Il pronostico, le formazioni e i precedenti.

Roma-Fiorentina si gioca sabato 9 novembre visto che le giallorosse sono impegnate in Champions mercoledì 13 con il Lione. Per la squadra di Spugna la partita vale il terzo posto in caso di vittoria, mentre per la viola addirittura il primo (ma solo se ottiene i 3 punti e la Juve non batte il Milan).

Calcio d’inizio alle ore 14:00 al Tre Fontane, ma il match è trasmesso gratis in tv su Raisport (canale 58).

Roma-Fiorentina chi è favorita?

Le due formazioni sono reduci dalla qualificazioni ai quarti di finale di Coppa Italia, ottenuta in modi molto diversi. La Roma ha rifilato ben 6 gol al Bologna, vincendo facilmente, mentre la viola ha battuto di misura l’Arezzo nel derby toscano.

In campionato però le cose sono diverse: le gigliate sono al secondo posto a meno uno dalla capolista. Mentre le capitoline sono quarte staccate di 6 punti dalle gigliate. Nelle prime giornate la Roma è partita male, perdendo punti, ma ora è reduce da 4 vittorie di fila fra campionato e coppe. Quindi è in ripresa e considerando che gioca in casa è leggermente favorita rispetto alla formazione di De La Fuente, che finora ha perso solo con la Juve.

Formazione AS Roma women

Mister Spugna è intenzionato a ruotare alcune giocatrici della rosa giallorossa visti i tanti impegnati ravvicinati in questo periodo. Dovrebbero rivedersi nella formazione titolare Valentina Giacinti, Evelyne Viens e Manuela Giugliano rimaste a riposo nel match infrasettimanale di coppa. Fra i pali torna invece Camilla Ceaser sostituita nell’ultimo incontro dall’esordiente Isabella Kresche.

Probabile formazione della Fiorentina

Nella squadra viola l’allenatore De La Fuente ripropone il tridente offensivo che ha fatto bene finora in Serie A: Agnese Bonfantini, Vero Boquete e Madelen Janogy. Riprende il suo posto a centrocampo Emma Severini, inizialmente schierata in panchina nell’ultimo match di Coppa Italia, per fare un po’ di turnover.

Statistiche e previsioni Roma-Fiorentina

Sono 16 i precedenti fra le due squadre in campionato: 11 le vittorie giallorosse, 4 i pareggi e una sola vittoria delle viola. Mentre nella serie A stagione 2024-25 c’è un dato curioso: anche se hanno un classifica diversa, le due formazioni hanno lo stesso numero di gol fatti (18) e subiti (10).

Questo lascia pensare a un possibile match equilibrato, ma con un leggero vantaggio in favore delle giallorosse visti gli ultimi risultati convincenti ottenuti dalle ragazze di Spugna.

Pronostico: Roma-Fiorentina femminile 1X