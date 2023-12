Operazione aggancio per il Pomigliano che contro il Sassuolo nell’undicesima giornata di serie A femminile punta a una vittoria estremamente significativa.

Squadre inchiodate nella parte medio bassa della classifica, quasi certamente costrette a pensare a un futuro nei playoff salvezza, Pomigliano e Sassuolo femminile si giocano molto del proprio futuro.

I tre punti in palio nel match in programma domenica alle 12.30 potrebbero consentire, compatibilmente con le altre partite in programma al Sassuolo di uscire dalla zona bassa. Il Pomigliano invece vincendo aggancerebbe proprio le emiliane in classifiche.

Pomigliano Sassuolo: quando e dove si gioca

Partita: Sassuolo-Fiorentina

Dove si gioca: Stadio Amerigo Liguori (Torre del Greco, Napoli)

Data: 17 dicembre

Orario: 12:30

Come vederla: in streaming su DAZN

Pomigliano Sassuolo: la situazione delle due squadre

Reduce da una brutta sconfitta esterna, per altro ampiamente messa in preventivo, contro la Juventus, il Pomigliano ha estrema necessità di smuovere una classifica che negli ultimi turni del girone di andata si era fatta meno drammatica. Con i quattro punti in due partite conquistati contro Napoli e Como, le Pantere sono riuscite a rialzare la testa sganciandosi dall’ultima posizione in classifica.

Ma i 5 punti conquistati nelle 10 giornate giocate fin qui sono un bottino ancora troppo povero considerando che questa, seconda giornata del girone di ritorno, rende i punti a disposizione sempre meno numerosi. Pomigliano Sassuolo è in tutto e per tutto uno scontro diretto. E il campionato di Serie A Femminile ha dimostrato in modo ancora più eloquente negli ultimi anni che sia che tu voglia vincere lo scudetto o che tu debba lottare per la salvezza sono proprio queste le partite che non puoi permetterti di perdere.

Il Sassuolo sta appena un pochino meglio, non molto, ma già sapendo che la squadra che ha davanti in classifica, il Milan, potrebbe fare bottino pieno contro il fanalino di coda Napoli non può permettersi distrazioni e deve puntare al risultato pieno per mantenere il ritmo e evitare la sesta posizione che significa poule salvezza.

Pomigliano-Sassuolo: statistiche, precedenti e curiosità

Le Pantere non hanno mai conquistato la vittoria contro il Sassuolo nei 7 scontri diretti giocati da quando entrambe le squadre figurano nei campionati di vertice. Sei le vittorie delle emiliane con un solo pareggio, Proprio quello della gara d’andata: era il 1 ottobre.

Il Pomigliano conquistò il suo primo punto in campionato. Anche le sfide più recenti giocate in casa dalle pantere si sono concluse malissimo per la squadra campana 0-2 nel girone d’andata della poule salvezza dello scorso anno, addirittura 0-3 nella regular season. Pomigliano che, oltre all’obiettivo di marcare almeno un punto, deve pensare a segnare. Cosa che contro il Sassuolo in casa non riesce da quasi due anni…

Pronostici Pomigliano-Sassuolo

É proprio sulla base degli scontri diretti che i pronostici non possono che considerare il Sassuolo la formazione favorita per questa sfida della seconda giornata del campionato di Serie A femminile. Sassuolo che può contare sul buon momento di Chiara Beccari, inserita nel top 11 della settimana scorsa dopo la buona prestazione contro la Fiorentina, Pomigliano che deve assolutamente consolidarsi in difesa contro un attacco che sta trovando con maggiore facilità la via della rete. Quella campana è la peggior statistica difensiva in assoluto del campionato, 25 gol subiti. Considerando il fatto che il Pomigliano, in casa, ha sempre subito gol contro il Sassuolo senza mai segnare negli ultimi due anni, lo spiraglio per un risultato positivo resta minimo.

Pronostico Pomigliano-Sassuolo X2