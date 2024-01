La classifica dice tutto. Il Pomigliano è nono e il Milan incredibilmente ottavo. Nonostante la vittoria contro il Como, per altro molto sofferta e rischiosa nel finale, la squadra rossonera resta in una posizione di classifica estremamente rischiosa.

Dove guardare Pomigliano-Milan

il match fra Pomigliano e Milan, che apre il turno di gioco di domenica della 14esima giornata di Serie A Femminile, sarà a disposizione in streaming su Dazn per tutti gli abbonati.

Di seguito in sintesi tutte le informazioni salienti sulla sfida.

Partita: Pomigliano-Milan

Data: 28 gennaio 2024

Ora: 12:30

Stadio: Amedeo Liguori di Torre del Greco (NA)

Come vederla: in streaming sull’app di Dazn per i soli abbonati

Pomigliano-Milan, come stanno le due squadre

Il Milan è finalmente tornato alla vittoria dopo oltre tre mesi di astinenza al termine di una discesa in classifica assolutamente preoccupante. Obiettivo minimo per la squadra rossonera è quello di agganciare la quinta posizione che consentirebbe l’accesso alla poule scudetto. Una impresa non impossibile considerando il fatto che la classifica è estremamente raccolta e vede almeno quattro squadre raccolte in appena due punti con ancora cinque giornate da disputare, inclusa questa, e diversi scontri diretti ancora a disposizione, compreso il derby con l’Inter.

Il Milan in settimana ha annunciato l’arrivo della promettente attaccante serba Sara Stokic, 18 anni, proveniente dal Vojvodina e con alcune presenze in nazionale giovanile al recente europeo Under 19.

Pomigliano alle prese con una crisi di risultati seria: quattro sconfitte consecutive, che hanno ridimensionato il vantaggio sul Napoli nel testa a testa per la salvezza che culminerà con lo scontro diretto del 15 febbraio.

Pomigliano-Milan, il nostro pronostico

I progressi del Milan dal punto di vista del gioco sono stati evidenti dopo la ripresa del campionato. La squadra si è sbloccata conquistando due vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato. Pronostico favorevole dunque alla squadra rossonera nonostante qualche momento di défaillance difensiva che contro il Como potevano costare carissimo. Squadra che riconferma Dubcova e Staskova, cinque gol in due partite, che potrebbero trovare terreno fertile contro una difesa come quella del Pomigliano che ha subito 12 gol nelle ultime quattro partite, tutte perse. Nella gara d’andata vittoria del Milan.

PRONOSTICO: POMIGLIANO-MILAN 2