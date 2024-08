Lazio-Roma, a che ora si gioca e dove vederla gratis. Formazioni e previsioni della partita valida per il primo turno del campionato di calcio femminile.

Inizia con il derby capitolino Lazio-Roma la Serie A femminile 2024-25. Le due squadre giocano venerdì 30 agosto alle ore 21:05, prima di loro però scendono in campo Fiorentina-Napoli per la partita inaugurale del torneo. Tuttavia quello fra le neopromosse biancocelesti e le campionesse in carica giallorosse è il big match di giornata. Ecco allora tutto quello che devi sapere.

Derby Lazio-Roma calcio femminile come vederla

Partita : Lazio women vs AS Roma

: Lazio women vs AS Roma Dove si gioca : stadio Mirko Fersini (l’impianto di casa delle biancocelesti situato all’interno del centro sportivo di Formello)

: stadio Mirko Fersini (l’impianto di casa delle biancocelesti situato all’interno del centro sportivo di Formello) Dove vederla in tv : gratis su Rai sport (canale 58 del digitale terrestre)

: gratis su Rai sport (canale 58 del digitale terrestre) In streaming: gratuito su Raiplay oppure su Dazn (ma in quest’ultimo caso è a pagamento, serve l’abbonamento che attualmente costa 45 euro al mese).

Probabili formazioni Lazio-Roma women

Per quanto riguarda la formazione mister Spugna punterà sicuramente su Manuela Giugliano, una delle calciatrici più in forma nella pre-season. Lo confermano le 2 reti realizzate nell’amichevole vinta dalle giallorosse contro l’Athletic Bilbao pochi giorni fa. Non sappiamo invece se Giulia Dragoni partirà titolare, ma se non dovesse iniziare dalla panchina è probabile che giocherà durante il match, quando l’allenatore farà i cambi.

La SS Lazio di mister Gianluca Grassadonia proverà a sorprendere le avversarie della stracittadina. In particolare puntando sulla bomber della passata stagione Noemi Visentin, che ha dato una mano importante alla squadra per centrare la promozione in Serie A. Ma attenzione anche ai nuovi acquisti di mercato Lazio, ultima delle quali è Martina Piemonte giocatrice anche della nazionale di calcio femminile. In caso di convocazione è ipotizzabile un utilizzo a partita in corso.

Precedenti Lazio vs Roma femminile

Nei 2 precedenti giocati nella stagione 2021-22 del massimo campionato di calcio femminile ha sempre vinto la Roma. Una volta con il risultato di 3-2 (il 12 dicembre 2021) in un match combattuto, mentre nell’altro caso per 3-0 (il 14 maggio 2022) in un incontro dall’esito più netto.

Pronostico Lazio-Roma Serie A women 2024-25

Le statistiche parlano chiaro: la Roma femminile è favorita, non solo per i precedenti ma anche per una rosa che sulla carta è molto più forte. Ne è la prova la vittoria degli ultimi 2 campionati di calcio donne in Italia piuttosto agevoli.

Ma occhio a un possibile pareggio che le aquilotte potrebbero imporre alle campionesse d’Italia. Le motivazioni si possono trovare in un mercato ben fatto dalla società del presidente Lotito, che ha rinforzato la squadra, ma anche nella voglia di fare una sorpresa nel derby cittadino. Per tutte queste ragioni la nostra previsioni è quella di una doppia chance come risultato finale. Vale a dire vittoria della AS Roma o parità.

Pronostici Lazio-Roma femminile: X2