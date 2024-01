La 12esima giornata di Serie A femminile si chiude a Seregno, domenica alle ore 15, con la sfida tra Como e Sampdoria, squadre che per motivi diversi meritano grande attenzione.

Il Como, partito fortissimo, ha chiuso il 2023 in notevole flessione. La Sampdoria è letteralmente sbocciata strappando punti a ripetizione e conquistando una clamorosa vittoria contro la Juventus nell’ultimo turno prima della pausa.

Dove vedere Como-Sampdoria

Ecco le informazioni principali su orario e dove si gioca il match:

Partita: Como vs Sampdoria

Data: 14 gennaio 2024

Calcio d’inizio: ore 15.00

Dove si gioca: Stadio Ferruccio Trabattoni, Seregno (Como)

Come vederla in streaming: in esclusiva su Dazn

Como, novità di calciomercato

Con la riapertura del mercato, anche il Como sta riorganizzando il roster, per il momento con un paio di elementi in uscita: si tratta di Greta Di Luzio e Carlotta Masu che passano al Parma, impegnato in una bella rincorsa al vertice del campionato di Serie B. Per il Como sarebbe importante riprendere la corsa: l’ultima vittoria risale al 5 novembre e da lì il campionato ha portato solo due punti in cinque partite. Che sono bastati a mantenere la squadra lariana nella parte sinistra della classifica con quattro punti di vantaggio, proprio sulla Sampdoria – diretta avversaria – e il Sassuolo, impegnato a Milano contro l’Inter.

Sampdoria, tante novità

Anche la Samp si presenta in campo con parecchie novità. Asia Bragonzi, suo l’ultimo gol ufficiale contro la Juventus, è rientrata dal prestito per tornare proprio alla Juve. Ma la società si prepara a qualche colpo interessante: a Genova danno già per scontato il tesseramento di Tori e Talia DellaPeruta sorelle italo-americane già nel giro azzurro delle giovanili che potrebbero risultare importantissime.

Nel frattempo il tecnico Salvatore Mango, che abbiamo incontrato pochi giorni fa, si gode il momento della squadra chiedendo a tutti impegno e umiltà: “Le soddisfazioni che ci stiamo togliendo sono tante e importanti, dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso impegno di sempre, possiamo fare ancora molto bene”.

Como-Sampdoria, il pronostico

Due squadre che arrivano da momenti contrapposti. Il Como nelle ultime cinque partite ha segnato soltanto due gol, un motivo di preoccupazione per la squadra e il tecnico Bruzzano soprattutto dopo che nemmeno le due reti segnate nell’ultimo turno del 2023 contro la Roma sono serviti a garantire almeno un punto.

La Sampdoria gioca con la serenità dei nervi distesi. Cinque punti nelle ultime quattro partite indicano la squadra blucerchiata in netto progresso. La pausa potrebbe aver fatto molto bene alla squadra di Mango. Nella gara d’andata vittoria del Como per 2-1 in trasferta, la Samp giocava ancora a Vercelli, grazie ai gol di Karlenas e Skorvankova.

Pronostico Como-Sampdoria: X2