Giornata numero tredici del campionato di Serie B femminile: non è ancora la resa dei conti, difficilmente sarà una partita decisiva. Ma il testa a testa tra Ternana e Lazio rappresenta senza dubbio il momento più alto di un campionato che adesso entra definitivamente nel vivo.

Serie B, Ternana-Lazio: i temi della sfida

Due squadre straordinarie e decisamente di altissimo livello. Ma profondamente diverse. Da una parte il miglior attacco del campionato, quello della Ternana con 44 gol segnati in 21 partite; dall’altra la difesa più solida, quella della Lazio che pur avendo segnato 14 gol in meno rispetto alla squadra umbra ha subito sei soli gol.

É un match davvero imprevedibile: perché comunque entrambe le squadre hanno avuto anche i loro momenti di difficoltà e di pausa in questo campionato. E quando si sono trovate al cospetto di squadre ambiziose hanno anche subito la loro prima sconfitta. La Lazio in casa, dal Cesena; e la Ternana a Parma. Un match che arriva in un momento di transizione significativo perché il mercato sia la Lazio che la Ternana sembrano avere di cogliere tutte le opportunità che la sessione invernale può offrire per rafforzare ulteriormente la squadra.

Parma e Cesena ‘gufano’

Ternana e Lazio hanno 33 punti. La vittoria di una delle due cambierebbe in modo significativo gli equilibri al vertice della classifica e allungherebbe ulteriormente la graduatoria. Una vittoria peserebbe molto, ma non sarebbe una sentenza definitiva: né in un senso né nell’altro. Troppe ancora le giornate da disputare in una stagione lunghissima.

Molto diverso il ragionamento pensando alle spalle delle due capolista: perché Parma e Cesena – se proprio devono augurarsi un risultato a Terni – si augurano un pareggio. Se il Parma dovesse vincere in casa contro il Pavia e le due battistrada dovessero annullarsi a vicenda avremmo tre squadre al vertice, a quota 34. Con il Cesena, ospite del Freedom in grado di dire la sua appena più sotto. E il campionato di Serie B diventerebbe davvero straordinario: con quattro squadre di vertice e un intero calendario di scontri diretti che potrebbero stravolgere tutto il senso della stagione.

Serie B tutte le altre partite

Verona e Genoa, appaiate a quota 21, cercano un ritorno alla vittoria che manca per entrambe da tre giornate. Hellas in casa con il San Marino, Grifoncine a Ravenna contro il fanalino di coda, ancora senza vittorie. Interessanti anche le sfide Res Roma-Chievo e Brescia-Bologna, che incrociano squadre che vorrebbero allontanarsi in modo definitivo dalla zona mediobassa della classifica. A completare il quadro degli scontri diretti che valgono punti pesanti per la salvezza l’Arezzo ospita il Tavagnacco