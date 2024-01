Terza di ritorno del campionato di Serie A eBay che propone una sfida estremamente interessante tra due squadre ancora alla ricerca della loro vera dimensione, Inter Femminile e Sassuolo



Si gioca domenica e i tre punti sono davvero importanti: per l’Inter che non può permettersi di perdere altro terreno dalla Fiorentina. Ma anche per il Sassuolo che ha la concreta possibilità di affacciarsi sul lato sinistro della classifica.

Dove vedere Inter femminile-Sassuolo

Ecco le informazioni principali su orario e dove si gioca il match:

Partita: Inter Women vs Sassuolo Femminile

Data: 14 gennaio 2024

Calcio d’inizio: ore 12.30

Dove si gioca: Arena Civica Gianni Brera, Milano

Come vederla in streaming: in esclusiva su Dazn

La partita non sarà irradiata inserita nei palinsesti televisivi. L’unica diretta è in streaming, in esclusiva per tutti gli abbonati a DAZN. La 12esima giornata di Serie A Femminile propone in diretta su RAI Sport Juventus-Milan, in programma sabato 13 gennaio alle 16.15 dal Vittorio Pozzo di Biella.

Inter Femminile, Karchouni sotto i ferri

Il 2023 si è chiuso con alcuni motivi di preoccupazione per l’Inter e per Rita Guarino. La sconfitta contro la Fiorentina è costata anche un grave infortunio a Ghoutia Karchouni, operata al ginocchio sinistro per una grave lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Campionato finito per la centrocampista e inevitabilmente problemi di formazione per la squadra che deve tornare alla vittoria e recuperare il terreno perso in classifica. Inevitabilmente Inter sul mercato, anche perché Matilde Pavan, assente da mesi per un infortunio altrettanto grave, non è ancora pronta e ci vorrà dell’altro tempo.

Sassuolo in crescita

Con due vittorie nelle ultime tre partite il Sassuolo è in netta ripresa rispetto a un avvio di stagione piuttosto complicato. La squadra ha ripreso ad andare a bersaglio con una certa regolarità e ora punta al salto di qualità definitivo. Magari nel tentativo di sconfinare nella parte medio alta della classifica puntando l’accesso alla poule scudetto. Sassuolo che in settimana tornerà in campo proprio per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan.

Inter Sassuolo, pronostico

All’andata, a Sassuolo, vittoria dell’Inter grazie ai gol di Bonfantini su rigore e proprio della grande assente, Karchouni. Da allora i valori sembrano essersi un po’ riequilibrati, ma i sei punti di differenza a vantaggio dell’Inter rendono inevitabilmente la squadra nerazzurra favorita. Tuttavia il bilancio complessivo degli scontri diretti vede in vantaggio il Sassuolo, quattro vittorie emiliane, due pareggi e due successi dell’Inter, gli ultimi due…

Pronostico Inter-Sassuolo 1