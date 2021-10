Serie A, calcio femminile: Roma vs Juventus, il primo vero scontro diretto

Calcio Femminile – Roma Juve -Dopo quattro giornate arriva il primo vero big match della stagione con la Roma, imbattuta con tre vittorie in tre partite, che ospita la Juventus capolista (ore 14.30)

Calcio femminile Serie A, quinta giornata – Due le squadre al comando della classifica, con Juventus e Sassuolo a punteggio pieno. Ma, pur con una gara in meno (Inter-Roma non si è giocata la settimana scorsa), anche la Roma Calcio vanta nove punti in tre partite. E la grande occasione di fermare la Juventus women, reduce da ben trenta vittorie consecutive e lanciata verso un record storico.

Roma-Juventus, ore 14.30

Sono cinque i precedenti in Serie A tra Roma e Juventus, tutti vinti dalla formazione bianconera con un punteggio complessivo di 14-1. La Roma non ha mai segnato nelle tre partite interne disputate in Serie A contro la Juventus. L’unica occasione in cui è andata a bersaglio contro la formazione bianconera in casa risale alla semifinale d’andata della Coppa Italia 20/21: successo 2-1 per le capitoline, che poi hanno vinto la finale.

Statistiche: I dati Opta

La Juventus femminile ha vinto ognuna delle ultime 28 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la serie di successi consecutivi più lunga nel massimo campionato da quando Opta raccoglie i dati (2004/05): quella registrata dal Brescia tra ottobre 2013 e ottobre 2014 (29).

La Roma ha subito cinque gol nelle ultime sette partite casalinghe in Serie A, tanti quanti nei tre precedenti match interni. Dall’inizio del 2021 inoltre, solo Juventus (sette) e Sassuolo (sei) hanno collezionato più clean sheet casalinghi delle giallorosse (quattro) nel torneo.

La Juventus women non subisce gol da sette partite consecutive in Serie A

Cristiana Girelli ha segnato tre reti alla Roma in Serie A; nessuna giocatrice bianconera ha fatto meglio nel massimo campionato contro le giallorosse.

La partita di calcio femminile Roma Juventus si gioca alle ore 14,30 al “Tre Fontane”

