Sassuolo-Napoli femminile: quando si gioca, formazioni e dove vederla

Sassuolo Vs Napoli ventesima giornata di Serie A femminile 2021 -2022. Orario partita, giocatrici-chiave e guida TV.

La partita Sassuolo Vs Napoli femminile chiude, insieme a Milan-Pomigliano, la ventesima giornata di Serie A donne.

Le neroverdi, ormai senza grandi ambizioni, giocheranno soprattutto per tenere a distanza l’Inter e magari tentare un assalto al terzo posto, risultato che sarebbe comunque prestigioso al termine di una stagione ben giocata nonostante alcuni pesanti infortuni (in primis quello di Cantore, frattura del perone per lei).

Decisamente più pressione invece sulle partenopee, attualmente a -3 dalla zona salvezza e bisognose di fare punti.

Sassuolo-Napoli, la classifica

Come detto, il Sassuolo femminile arriva alla sfida piuttosto tranquillo: quarte in classifica con cinque punti di vantaggio sull’Inter e a -1 dal Milan, le ragazze di Piovani non hanno ambizioni di Champions League ma possono certamente ambire all’ultimo gradino del podio nella classifica del massimo campionato italiano di calcio femminile. Un successo contro un avversario sulla carta agevole (ma molto motivato) potrebbe dunque essere il primo passo verso l’obiettivo.

Il Napoli donne, invece, avverte senz’altro più pressione: con sole tre gare (compresa quella di domani) da giocare e tre punti da recuperare alla Fiorentina Women’s (oggi chiamata a un impegno non facile), portare a casa un risultato positivo farebbe bene a classifica e morale.

Calcio femminile 2021 - 2022 calendario Serie A

Sassuolo-Napoli femminile, probabili formazioni

Pur non potendo più contare sull’infortunata Sofia Cantore (otto gol stagionali per lei), il Sassuolo Women può contare su un attacco di tutto rispetto che vanta tra le altre Lana Clelland, attuale capocannoniera del campionato. Con lei anche Kamila Dubcova, sin qui in grado di segnare sette reti.

Decisamente meno prolifico l’attacco del Napoli femminile (tredici reti contro le quarantuno delle padrone di casa), ma Goldoni (quattro reti, nessuna come lei tra le fila partenopee) e compagne faranno di tutto per incrementare il bottino proprio nel match contro le emiliane.

Vedi anche: classifica marcatrici Serie A femminile

Sassuolo-Napoli femminile, quando si gioca e guida TV

La sfida tra Sassuolo femminile e Napoli Women si disputerà domani, 24 aprile, alle ore 14.30. Si gioca allo Stadio Comunale Enzo Ricci, diretta streaming su TIMvision.

