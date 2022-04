Milan femminile-Pomigliano, Serie A 2022. Quando si gioca

Milan-Pomigliano Femminile, partita serie A donne, quando si gioca, formazioni e dove vedere la sfida tra le milanesi e le campane.

Milan femminile Vs.Pomigliano è una partita potenzialmente decisiva: potrebbero infatti decidersi sia la corsa alla Champions League che, almeno per quanto riguarda le ospiti, la lotta salvezza.

Vediamo dunque le ultime news in attesa del fischio d’inizio della partita tra Milan Femminile e Pomigliano in programma al Vismara.

Milan-Pomigliano, classifica

Il Milan donne si trova attualmente a cinque punti dalla Roma seconda in classifica: con tre giornate ancora da giocare, le rossonere hanno dunque a disposizione solamente la vittoria se vorranno continuare a mantenere un barlume di speranza per quanto riguarda il secondo posto.

Tranquillo ma non troppo invece il Pomigliano Femminile: a +5 dalla zona retrocessione, le campane hanno un distacco abbastanza rassicurante, ma la matematica ancora non le premia. Una vittoria contro la formazione di Ganz sarebbe dunque decisiva in tal senso, ma anche un pareggio non sarebbe certo da buttare.

Vedi anche: classifica Serie A femminile

Milan-Pomigliano femminile, probabili formazioni

I gol di Lindsey Thomas e Valentina Bergamaschi, ma anche le sgroppate di Alia Guagni e i guantoni di Laura Giuliani: gli elementi di prim’ordine del Milan Women sono piuttosto noti e Maurizio Ganz punterà su di loro per cercare di rimanere aggrappato al sogno Champions League femminile.

Dall’altra parte occhio invece all’esperienza della grande ex dell’incontro Deborah Salvatori Rinaldi e ai gol di Marija Banusic, miglior marcatrice della squadra con cinque reti.

Milan femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Milan femminile-Pomigliano, quando si gioca e dove vederla in streaming

Milan–Pomigliano si disputerà domani, 24 aprile, al Vismara di Milano. Il fischio d’inizio del signor Andrea Bordin (assistito dai guardalinee Antonino Junior Palla e Roberto D’Ascanio e dal quarto uomo Marco Schmid) è in programma alle ore 14.30, diretta streaming su TIMvision. La gara non sarà dunque disponibile gratuitamente.

Vedi anche

Sassuolo femminile Vs Napoli Women data orario partita