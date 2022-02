Roma-Inter femminile 15°giornata di Serie A. Quando si gioca e dove vederla

Roma contro Inter femminile. Partita di chiusura della 15°giornata del campionato di Serie A donne. A che ora si gioca, ultime sulle formazioni e diretta streaming.

Roma femminile vs Inter women è una delle partite più equilibrate del 15° turno di Serie A femminile. L’incontro fra le giallorosse seconde in classifica e le nerazzurre attualmente al 5° posto, è in programma domenica 27 febbraio inizialmente previsto alle ore 14:30 e poi spostata (come tutte le partite) dalla FGCI di 5 minuti come simbolo di sostegno per l’ Ucraina. Vediamo quindi quali sono le ultimissime notizie su formazioni, biglietti e dove guardare l’evento in Tv.

Dove gioca l’Inter donne contro la Roma women

La partita fra giallorosse e nerazzurre si gioca allo Stadio Tre Fontane di Roma. Si tratta dell’impianto in cui si disputano le gare casalinghe della squadra giallorossa. Per vincere il prossimo match contro un avversario forte come l’Inter women, la squadra avrà bisogno anche del sostegno del pubblico. Attualmente è consentita la capienza massima del 75% nel rispetto delle regole anti covid.

Roma vs Inter serie A femminile, ultime sulle formazioni

La Roma women ha intenzione di fare il massimo per ottenere i 3 punti e non allontanarsi dalla vetta della classifica, attualmente occupata dalla Juve. Da capire se l’allenatore Spugna potrà contare sul nuovo acquisto di calciomercato, ovvero l’attaccante Sophie Haug. Ma in attacco le soluzioni non mancano.

In casa Inter invece l’attaccante Macarena Portales, in un’intervista a Inter Tv, ha dichiarato: “Siamo reduci da ottime prestazioni, ma possiamo migliorare. Contro la Roma sarà una partita molto difficile, ma stiamo lavorando bene e siamo pronte per dare il massimo in campo”. C’è quindi fiducia fra le giocatrici nerazzurre allenate da Rita Guarino.

Roma femminile-Inter statistiche e precedenti

Nell’ultimo incontro fra Inter e Roma, durante il girone di andata del campionato di Serie A in corso, le nerazzurre hanno vinto per 1-0. Ma nelle precedenti 3 sfide precedenti la squadra milanese non aveva mai battuto quella della capitale. Per questo e considerando che la Roma si trova in una migliore posizione di classifica ad oggi, il pronostico sul risultato della sfida è più incerto che mai.

Dove vedere Roma-Inter femminile

In conclusione, la partita di domenica 27 febbraio alle ore 14:30, sarà trasmessa in diretta streaming su TimVision, per gli abbonati a questa piattaforma. Sarà inoltre visibile in diretta anche su Dazn, che consente di vedere gli eventi sportivi agli abbonati su pc, smart tv o device, ma anche sul canale tematico Inter Tv.

