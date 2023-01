La Roma Women rifila cinque reti a un Sassuolo femminile mai davvero in gara. Doppiette per Giacinti e Andressa. Highlights della partita.

Tutto facile per la Roma femminile contro il Sassuolo Women: la squadra di Spugna ha infatti chiuso il discorso già nella prima mezz’ora di partita, mettendo poi a referto ben cinque reti ai danni delle neroverdi.

Cronaca e tabellino della partita di Serie A Femminile.

Roma-Sassuolo femminile, primo tempo

La Roma Women vuole subito archiviare la pratica e lo dimostra già al terzo minuto di gioco, quando Giacinti si fionda sul pallone sparato sulla traversa da Haavi e a insacca l’immediato 1-0. Le capitoline sono assolute padrone del campo e così al 26′ arriva pure il 2-0 di Andressa, ben servita da Giacinti e glaciale davanti a Kresche.

Al 31′, poi, la partita è già virtualmente chiusa: su un errore di Filangeri, infatti, Giacinti ruba palla in zona ultraoffensiva e batte Kresche con il piattone trovando la seconda rete della propria partita.

La Roma donne, almeno fino all’intervallo, si limita quindi a gestire, approfittando anche di un Sassuolo femminile tutt’altro che ispirato. Dopo aver per un momento accarezzato anche la possibilità del poker (Giacinti supera in velocità Kresche, ma c’era fuorigioco in avvio di azione), la squadra di Spugna va dunque a riposo avanti di tre reti.

Vedi anche: giocatrici AS Roma femminile

Roma-Sassuolo femminile, secondo tempo

Il copione della partita non cambia nella ripresa: la Roma è infatti in pieno controllo del match e dopo dieci minuti ha una clamorosa doppia occasione prima con Glionna che centra il palo e subito dopo con Giacinti che, sulla ribattuta, spreca mandando a lato e graziando il Sassuolo.

Il quarto gol delle giallorosse è comunque nell’aria e arriva al 62′ con Giugliano che si coordina perfettamente e al volo infila il portiere avversario. Otto minuti dopo è invece Andressa a segnare, trovando così la doppietta personale: Haavi spara dal limite, Kresche non trattiene, la brasiliana non ha problemi a mettere in fondo al sacco da distanza ravvicinata.

Dopo un altro paio di buone chance per la Roma femminile (Sassuolo Women praticamente non pervenuto e Ceasar quasi inoperosa), la gara si chiude dunque sul 5-0, con Giacinti e compagne che dunque rispondono al meglio alla Juventus.

Le giallorosse consolidano dunque la prima posizione in classifica portandosi nuovamente a +5 dalla seconda (la Juve, appunto), mentre il Sassuolo resta terzultimo.

Tabellino Roma-Sassuolo Women 5-0

ROMA (3-4-3): Ceasar; Wenninger (79′ Landstrom), Linari, Minami; Andressa (71′ Ciccotti), Giugliano (79′ Kramzar), Greggi, Bartoli; Glionna (71′ Selrud), Giacinti, Haavi (84′ Petrara). All.: Spugna

SASSUOLO (3-5-2): Kresche; Orsi (46′ Sciabica), Filangeri, Pleidrup; Pondini, Brustia, Jane, Brignoli (59′ Nowak), Philtjens (86′ Philtjens); Clelland (59′ Hashemi), Sabatino (84′ Monterubbiano). All.: Piovani

RETI: 3′ e 31′ Giacinti, 26′ e 70′ Andressa, 62′ Giugliano