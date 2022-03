Partite calcio femminile 2022 sabato e domenica 17esima giornata

Calendario partite di Calcio Femminile sabato 19 marzo e domenica 20 marzo 2022. Orario e dove vederle tutte in Tv.

Ecco il calendario aggiornato di tutte partite di calcio femminile serie A che come sempre prevede due turni. Di seguito orario e date delle partite che potete vedere in Tv sabato e domenica, ma anche dove vedere quelle della serie B

Partite calcio femminile Sabato 19 marzo 2022

Quando e dove si gioca: ore 12:30

Dove vederla: questa partita viene trasmessa in 119 paesi. In Italia sarà visibile su TimVision e sul canale tematico Juve Tv.

Data e orario: 19 marzo ore 14:30

Dove vederla: la partita tra le toscane dell’Empoli Ladies e il Sassuolo calcio donne va in diretta Tv su La 7. Quindi potete vederla gratis.

Quando e a che ora si gioca: sempre in data 19 marzo alle ore 14.30 allo Stadio Tre Fontane di Roma c’è la gara tra le giallorosse e le rossonere.

Dove vedere Roma femminile Milan

Questa come le altre sarà gare di calcio donne, sarà trasmessa da TimVision in streaming per gli abbonati.

Partite calcio femminile domenica 20 marzo 2022

Il secondo turno della 17esima giornata di calcio donne vede in apertura squadre che lottano per evitare la retrocessione. Considerate che il nuovo format del Campionato di serie A Femminile 2022 2023, (che contempla riforma dello sport e professionismo), la prossima stagione ci saranno solo 10 squadre nel massimo campionato contro le 12 attuali.

Ecco il calendario



Fiorentina – Hellas Verona

Data e orario: 20 marzo ore 12.30 Stadio Comunale Gino Bozzi



Dove vedere Fiorentina Vs Verona femminile

TimVision in streaming

Data e orario: 20 marzo ore 14.30 Stadio, Ernesto Breda



Dove vedere Inter femminile Vs Sampdoria

Questo match lo si può guardare in streaming sul solito canale di TimVision, ma lo trasmette gratis anche Dazn ovviamente per gli abbonati.

Pomigliano Femminile – Lazio Women rinviata

Come da comunicato dellla società campana, il match è stato rinviato per un incremento dei casi di positività al Covid-19.

Riassumendo le partite di Calcio femminile serie A in programma sabato e domenica 19 e 20 marzo 2022 sono in tutto cinque. Mentre il calendario della 19esima giornata della serie B femminile prevede le seguenti partite tutte nella giornata di domenica

Cesena-Palermo

Chievo Verona Women-Como Women

Cittadella-Cortefranca

Pro Sesto-Roma Calcio Femminile

Ravenna Women-Sassari Torres

San Marino Academy-Brescia

Tavagnacco-Pink Bari

Le partite di Serie B donne stagione 2021 -2022 vengono trasmesse da Eleven Sport