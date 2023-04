Parma e Sampdoria ultime in classifica sono alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. Orario partita e formazioni

Parma e Sampdoria hanno preparato lo scontro diretto con la consapevolezza che potrebbero anche non esserci altre occasioni. Rispettivamente penultima e ultima del girone salvezza rischiano entrambe la retrocessione.

Diretto il salto all’indietro in caso di ultimo posto. Con un drammatico bivio contro la seconda in classifica del campionato di Serie B in caso di penultima posizione.

Parma -Sampdoria Femminile, classifica e precedenti

La strada verso una salvezza comunque problematica passa forzatamente attraverso una vittoria nello scontro diretto. Urgente per entrambe. Perché se è vero che il Parma ha due punti in più delle blucerchiate (13), va sottolineato che le emiliane nel prossimo turno riposano. E se dovessero perdereno rischia di vedersi scavalcate in classifica e ultime in solitudine.

Il Parma è reduce da quattro sconfitte consecutive, tre delle quali in questo girone salvezza. L’arrivo di Paloma Lazaro ha dato qualcosa in più a un centrocampo che aveva bisogno di idee e personalità. Ma non è bastato. Nella poule salvezza la squadra ha segnato un solo gol (a Pomigliano) subendo poi due sconfitte consecutive di misura: l’ultima delle quali molto pesante con il Como. Tanti errori in zona gol, rigori sbagliati.

La Samp contro il Como ha fermato un lungo vortice di sconfitte: ben undici. Ultimo proprio contro il Parma a Bogliasco, a ottobre: 0-0 con più di mezz’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Baldi. Parma che invece vinse nel penultimo turno di regular season in casa 3-1 grazie a una doppietta di Lazaro.

Parma -Sampdoria: news, formazioni e assenze

Mister Panico durante la sosta ha lavorato su alcune chiavi tattiche offensive: “È vero che non abbiamo demeritato, né contro il Sassuolo né contro il Como, è vero che forse la sconfitta è stata anche ingiusta. Ma in campo dobbiamo portare la stessa qualità e tranquillità che esprimiamo in allenamento. Gli errori in questo momento si pagano il doppio…”

La Samp di Salvatore Mango ha finalmente mosso la classifica grazie al pareggio contro il Como prima della sosta. Un ottimo punto in una partita che ha visto le blucerchiate muoversi bene. Ma la squadra continua a confrontarsi con una rosa ridimensionata dagli infortuni.

La sosta e il turno di riposo hanno consentito al tecnico di recuperare alcune giocatrici. Gago è ormai quasi recuperata e nelle ultime partite potrà dare il suo contributo: “Abbiamo lavorato molto bene – dice l’allenatore delle blucerchiate – la squadra è cresciuta e di vede. Se continuiamo così posso garantire che giocare contro di noi non sarà facile per nessuno e che venderemo cara la pelle. Davanti finalmente creiamo gioco e occasioni. Ora dobbiamo concretizzarle”.

Mango dovrà valutare le condizioni di Gago e Rincon che si sono allenate con qualche cautela. Per Fallico e Panzeri la stagione è finita dopo due infortuni purtroppo molto seri.

Parma Women-Sampdoria Femminile si gioca alle ore 12.30 di domenica 16 aprile allo stadio Ennio Tardini. Arbitra Nicolae Sfira Bogdan di Pordenone. Diretta in streaming su TIMVision. Nell’altra partita della poule salvezza il Pomigliano Femminile ospita il Como. Riposa il Sassuolo.