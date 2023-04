Serve una vittoria sia al Como femminile che al Pomigliano nel quarto turno della poule salvezza di Serie A

Riparte dopo la sosta per l’amichevole della Nazionale il campionato di Serie A femminile. E il primo match in calendario è subito estremamente interessante nella lotta per non retrocedere.

Di fronte Como Femminile e Pomigliano d’Arco Women, due squadre che rispetto all’avvio della seconda parte della stagione stanno appena un pochino meglio. Ma certo non bene e che sono ancora lontane dalla tranquillità.

Como Femminile-Pomigliano Women, precedenti e classifica

Il Pomigliano è riuscito nell’impresa di staccarsi dal Parma, quattro punti più sotto, e a portare a un margine di due vittorie il proprio vantaggio sulla Sampdoria ultima in classifica. Il Como, un pareggio e una bella vittoria nelle ultime due partite ha mosso la classifica dopo una lunghissima stasi. L’impressione è che la squadra nelle ultime uscite stia guadagnando una certa fiducia e cresca. Manca ancora la continuità nei risultati.

Negli unici due precedenti tra queste due squadre, nella quarta giornata della regular season, il Pomigliano Donne aveva staccato una bella vittoria sul campo delle lariane, alla loro quarta sconfitta consecutiva in avvio di torneo, grazie a un gol di Battelani. Nel girone di ritorno prezioso punto esterno del Como in Campania. Una bella partita, molto vivace. Vantaggio di Beccari doppietta di Tatiely per le padrone di casa e pareggio in extremis di Beil a tempo quasi scaduto.

Pomigliano-Como Femminile, formazioni

Il Como Women ha riaccolto con grande affetto Matilde Pavan e Chiara Beccari, splendide protagoniste nel loro esordio con la Nazionale, in evidenza anche nel gol marcato da Giacinti e costruito proprio da una loro bella intesa in fase di costruzione. Altri motivi di fiducia per una squadra che nel frattempo può anche contare sulla qualità di Darya Kravets, difensore arrivata in estate dalla Fiorentina che doveva essere un rinforzo decisivo in difesa ma che è riuscita a giocare poco a causa di molti problemi. La sua esperienza in questa ultima fase della stagione farà comodo: “Le cose vanno meglio ma stiamo lavorando molto bene e siamo molto fiduciose. La trasferta di Pomigliano è sicuramente dura ma l’abbiamo preparata nei minimi dettagli e sono certa che se ci sarà una occasione di vincere la sapremo cogliere”.

Il Pomigliano arriva dalla sosta con alcune acciaccate da recuperare ma conta sulla capacità della squadra di giocare meglio le partite decisive, come spiega il suo tecnico Carlo Sanchez: “Lo abbiamo visto spesso quest’anno e lo abbiamo di nuovo riscontrato contro il Parma. Quando la posta in palio è alta la squadra tirare fuori il meglio di sé. E la partita contro il Como è sicuramente importante e delicatissima”.

La squadra campana sembra avere recuperato a tempo pieno Asia Bragonzi che con il Sassuolo rientrava da un periodo complicato e si è mossa bene per un tempo e mezzo.

Pomigliano Como quando si gioca e come vederle

Pomigliano Women-Como Femminile è in programma alle 12.30 di sabato 15 aprile allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d’Arco con diretta live in streaming sulla piattaforma TIMVision. Arbitra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Nell’altro scontro della poule salvezza si affronteranno domenica alle 12.30 Parma e Sampdoria.

