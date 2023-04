Calendario partite campionato Serie C donne. Nel Girone C importante duello nei piani alti con le due romane a darsi battaglia

Anche la Serie C femminile, dopo lo stop per la Pasqua, torna in campo domenica 16 aprile per entrare nella fase decisiva della stagione con la disputa della ventiquattresima giornata di campionato. Come la Serie B, anche la C presenta subito uno scontro la vertice alla ripresa: nel Girone C Trastevere e Res Women si daranno battaglia per un posto al sole.

Calendario partite e arbitri Serie C Femminile Girone A

Ghiotta occasione per il Pavia Academy nel girone A che può sfruttare il turno di riposo del Pinerolo per allungare in testa alla classifica. La squadra di bomber Codecà sarà impegnata domenica sul campo della Lucchese, mentre le altre inseguitrici – Orobica e Freedom – dovranno affrontare rispettivamente Fiammamonza e Real Meda.

Sabato 15 aprile ore 14.30

Su Planu-Azalee Solbiatese (Jesufoski di Mestre)

Domenica 15 aprile ore 15.30

Accademia Vittuone-Angelo Baiardo (Albano di Venezia)

Fiamma Monza-Orobica Calcio Bergamo (Quarà di Nichelino)

Freedom-Real Meda (Rinaldi di Novi Ligure)

Lucchese-Academy Calcio Pavia (Mazzer di Conegliano)

Pro Sesto-Città di Pontedera (Arcidiacono di Acireale)

Spezia-Independiente Ivrea (Cortale di Locri)

Riposa: Pinerolo

Designazioni arbitrali e calendario Serie C Femminile Girone B

Grazie alle reti di Colombo e Kustrin, il Bologna ha vinto 2-1 il recupero giocato lo scorso mercoledì contro il Riccione e si è riportato a +5 sul Meran Women che insegue, ma con una partita in più già giocata. Le altoatesine cercheranno però di tenere vive le speranze di promozione e nel prossimo turno di campionato affronteranno proprio le romagnole, mentre la capolista ospiterà il Rinascita Doccia.

Domenica 15 aprile ore 15.30

Bologna-Rinascita Doccia (D’Ambrosio Giordano di Collegno)

Centro Storico Lebowski-Sambenedettese (Bassoli di Monza)

Jesina-Venezia 1985 (Antonini di Rimini)

Meran Women-Riccione (Lotito di Cremona)

Orvieto-Padova (Masi di Pontedera)

Triestina-Portogruaro (Testoni di Ciampino)

Venezia FC-Lumezzane (Daddato di Barletta)

Vicenza-Villorba (Riahi di Lovere)

Serie C Femminile Girone C calendario partite e arbitri

Sette giornate al termine e sette punti di vantaggio per la Res Women sul Trastevere secondo, con le due formazioni che si scontreranno domenica alle 15.30 in casa della seconda della classe. In caso di successo di Caccamo e compagne, la capolista volerebbe a +10 e metterebbe una seria ipoteca sulla promozione in Serie B. In caso di ko, il campionato fin qui domicato dalla Res si ritroverebbe clamorosamente riaperto.

Domenica 15 aprile ore 15.30

Chieti-Cantera Adriatica Pescara (Recupero di Lecce)

Grifone Gialloverde-Salernitana (Niccolai di Pistoia)

Independent-Palermo (Giudice di Frosinone)

Matera-Academy Sant’Agata (Savino di Torre Annunziata)

Cosenza-Women Lecce (Tierno di Sala Consilina)

Roma-Crotone (Amadei di Terni)

Trastevere-Res Women (Ursini di Pescara)

Vis Mediterranea Soccer-Frosinone (Lascaro di Matera)

