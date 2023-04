Tutti i risultati del campionato di calcio di Serie C Donne dei gironi A, B e C. Le tre capoliste non perdono colpi

La ventitreesima giornata del campionato di Serie C femminile ci dice che Academy Pavia, Bologna e Res Women compiono un altro piccolo passo verso la promozione in Serie B. Le tre capoliste dei rispettivi raggruppamenti non trovano ostacoli nell’ultimo weekend calcistico e fanno bottino pieno. La bagarre più accesa è indubbiamente quella del girone A, con quattro squadre ancora in piena lotta per la promozione e racchiuse in pochi punti. Ancora tutti aperti anche i giochi per evitare la retrocessione in Eccellenza anche se, in questo caso, qualche formazione è già piuttosto staccata e vicina al salto del gambero.

Risultati Serie C femminile Girone A

Non perde colpi il Pavia che manda al tappeto lo Spezia 2-1 (34° centro per Codecà e rete di Longoni) e mantiene la vetta della classifica davanti e Pinerolo (Doppiette di Ceppari e Tamburini, gol di Aimetti e Aloi) e Orobica (tripletta di Lazzari e gol di Casini e De Vecchis) che vanno a valanga su FiammaMonza e Pro Sesto. In chiave salvezza, prezioso successo per 3-0 del Pontedera (Maffei, Ceci e Dehima) in casa dell’Independiente Ivrea.

Sabato 1 aprile ore 14

Real Meda-Su Planu 7-1

Domenica 2 aprile ore 11

Azalee Solbiatese-Vittuone 4-1

Domenica 2 aprile ore 15.30

Pinerolo-Fiamma Monza 5-0

Academy Pavia-Spezia 2-1

Angelo Baiardo-Freedom 1-1

Orobica Calcio Bergamo-Pro Sesto 5-0

Independiente Ivrea-Città di Pontedera 0-3

Riposa: Lucchese Femminile

Serie C donne Girone B risultati

Nel girone B, il Bologna vede sempre più vicina la promozione in Serie B. Le felsinee si impongono di corto muso in casa del Padova (2-1) e mantengono intatto il margine di vantaggio sul Meran Women che vince 1-0 in casa del Venezia 1985. Cade invece il Lumezzane (1-2 interno contro il Vicenza) e dice addio ai possibili sogni di gloria. Prezioso pareggio per la Rinascita Doccia contro il Portogruaro, con le toscane che agganciano l’Orvieto al terzultimo posto. Vittoria importante anche per la Triestina che batte 2-1 il Villorba e accorcia a -3 sulle rivali di giornata.

Domenica 2 aprile ore 11

Venezia FC-Orvieto 4-0

Domenica 2 aprile ore 15.30

Riccione-Centro Storico Lebowski 2-0

Lumezzane-Vicenza 1-2

Padova-Bologna 1-2

Sambenedettese-Jesina 0-7

Villorba-Triestina 1-2

Rinascita Doccia-Portogruaro 2-2

Venezia 1985-Meran Women 0-1

Risultati Girone C Serie C femminile

Nel Girone C, il derby di Roma è tutto della Res che passa con la doppietta della solita Vanessa Nagni, giunta a quota 25 in stagione. Non molla il Trastevere che espugna 5-0 il campo del Grifone Gialloverde, mentre la Salernitana impatta 1-1 contro il più quotato Chieti. Vittoria fondamentale anche per il Cosenza nello scontro diretto con l’Academy Sant’Agata: tre punti d’oro per le cosentine che si allontanano dal penultimo posto.

Domenica 2 aprile ore 11.30

Cantera Adriatica-Independent 1-8

Domenica 2 aprile ore 15.30

Grifone Gialloverde-Trastevere 0-5

Academy Sant’Agata-Nuova Cosenza 0-1

Salernitana-Chieti 1-1

Res Women-Roma 2-0

Women Lecce-Vis Mediterranea Soccer 1-0

Crotone-Palermo 0-1

Frosinone-Match Point Matera rinviata

