Marcatori e sintesi delle partite delle 23^ giornata del campionato di Serie B Donne. Vincono ancora Lazio, Cittadella e Napoli

I risultati della ventitreesima giornata del campionato di Serie B femminile ci dicono che le prime tre della classifica, Lazio, Cittadella e Napoli, non perdono colpi vincendo i rispettivi impegni, mentre scivola leggermente indietro la Ternana. In chiave salvezza, sono invece pesantissimi i tre punti conquistati dall’Arezzo contro il Chievo. Di seguito il dettaglio del 23^ turno.

Sintesi Lazio-Apulia Trani

Nel testacoda di giornata, la Lazio non si fa sorprendere, centra la diciannovesima vittoria in 23 partite e mantiene inviolata ancora una volta la propria porta (settimo clean sheet consecutivo). Grazie a questo successo, le biancocelesti raggiungono quota 59 punti e mantengono intatto il margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Le Aquilotte di Catini archiviano la pratica Apulia Trani con il 2-0 casalingo firmato da Chatzinikolau nel primo tempo e Fuhlendorff nella ripresa.

Cronaca Brescia-Napoli 0-2

Non perde colpi nemmeno il Napoli, terzo in classifica, che vince 2-0 sul difficile campo del Brescia. Le azzurre sfruttano la superiorità numerica avuta per gran parte del match (espulsa Ghisi al 40′ del primo tempo per doppia ammonizione) grazie alle reti di Mauri e della bergamasca Ferrandi. La squadra di Seno resta dunque sul gradino più basso del podio a -4 dalla Lazio capolista, ma a -1 del Cittadella secondo.

Spettacolo Ternana-Cesena 3-3

Pareggio in rimonta per il Cesena che ferma sul segno X la Ternana, quarta forza del campionato. Le umbre restano in vantaggio per buona parte del match, ma vengono raggiunte dalle romagnole nel finale di gara. La doppietta di Spyridonidou, fra il 6′ e il 23′, porta le rossoverdi sul 2-0, ma Sechi, al 35′, dimezza lo svantaggio. Al 59′ Labate ristabisce le distanze, ma Distefano prima (70′) e ancora Sechi poi (79′) fissano il risultato sul definitivo 3-3.

Marcatori altre partite 23^ giornata Serie B femminile

Nelle altre gare in calendario nella 23^ giornata, si registrano il successo del Cittadella sul campo del Genoa grazie al gol di Begal, la vittoria dell’Arezzo contro il Chievo con la rete di Tuteri, il tris dell’Hellas Verona al Trento (Peretti, Rognoni e Casellato), l’affermazione del San Marino Academy sulla Sassari Torres e il pareggio fra Tavagnacco e Ravenna.

Arezzo-H&D Chievo Women 1-0 72’ Tuteri (A)

Genoa-Cittadella 0-1 67’ Begal (C)

Hellas Verona-Trento 3-0 15’ rig. Peretti (V), 40’ Rognoni (V), 76’ Casellato (V)

Ravenna-Tavagnacco 2-2 30’ Diaz Ferrer (T), 43’ Donda (T), 84’ aut. Diaz Ferrer (R), 86’ Tonelli (R)

San Marino Academy-Sassari Torres 1-0 59’ rig. Barbieri (SM)

Classifica Serie B Femminile 2022/2023

Prossimo turno campionato

Ora, a causa delle festività pasquali, il campionato di Serie B femminile si prende una settimana di pausa. Il prossimo turno, ovvero la ventiquattresima giornata, è in calendario domenica 16 aprile con fischio d’inizio alle 15, salvo variazioni. Tutte le attenzioni saranno inevitabilmente puntate sul big match fra le prime due della classe Cittadella e Lazio, che duelleranno in casa delle padovane.

Domenica 16 aprile

Apulia Trani-Ravenna

Cesena-San Marino Academy

Cittadella-Lazio

Chievo Women-Brescia

Napoli Femminile-Hellas Verona

Sassari Torres-Arezzo

Tavagnacco-Ternana

Trento-Genoa