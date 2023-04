Calendario partite di calcio femminile di Serie B in programma domenica. Partite più insidiose per Napoli e Cittadella

Il campionato di Serie B Femminile, quando mancano 8 giornate alla conclusione, si conferma essere molto emozionante sia per quanto concerne le prime posizioni in classifica, sia per quanto riguarda la lotta per non retrocedere in Serie C.

Le prime tre della classe. Lazio, Cittadella e Napoli, hanno vinto anche nell’ultima giornata disputata e sono racchiuse in pochi punti ed è quindi verosimile che da loro tre esca il nome della vincitrice del campionato, che conquisterà la promozione diretta in Serie A, e di quella che farà il play-off. Il turno in programma domenica sembra essere favorevole alla capolista. ma in Serie B, nulla è scontato come sembra.

Testacoda Lazio-Apulia Trani

La Lazio, prima in classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Cittadella e quattro sul Napoli, ospita al ‘Campo Aquile’ di Formello l’Apulia Trani, fanalino di coda a quota sette punti. Le biancocelesti sono reduci da otto vittorie di fila e non subiscono gol dallo scorso 5 febbraio, mostrando quindi un ottimo momento di forma. Il match di domenica contro le pugliesi rappresenta quindi una buona occasione per provare ad allungare in vetta.

Partite Cittadella e Napoli

Non perde colpi il Cittadella che continua a inseguire e si conferma la grande sorpresa di questa cadetteria. Le venete cercheranno di rimanere in scia della Lazio, avversaria nel successivo turno di campionato, ma prima dovranno superare un Genoa in ripresa e sempre alla ricerca di punti per conquistare il prima possibile la salvezza.

Match complicato anche per il Napoli, che affronterà un Brescia dal rendimento discontinuo ma capace di mettere in difficoltà chiunque quando in giornata.

Accesa lotta nei bassifondi

Nella zona bassa della classifica, la formazione del momento è il Tavagnacco che, grazie ai recenti successi con Apulia Trani e Trento, ha ritrovato ossigeno ed è tornato pienamente in lotta per un posto anche nella prossima Serie B. Le friulane saranno impegnate con il Ravenna, mentre Arezzo e Sassari Torres se la vedranno rispettivamente con Chievo e San Marino Academy. Ternana-Cesena ed Hellas Verona-Trento completano il quadro.

Calendario Serie B 23^ giornata e dove vedere le partite

Tutte le partite in calendario per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B femminile si disputeranno domenica 2 aprile e avranno inizio alle 15. I match saranno visibili in diretta gratuita su Eleven Sports, ma sarà necessario effettuare una registrazione che comunque non porterà nessuna addebito all’utente. Di seguito il riepilogo delle partite in calendario.

Domenica 2 aprile ore 15

Arezzo-Chievo Women

Brescia-Napoli Femminile

Genoa-Cittadella

Hellas Verona-Trento

Lazio-Apulia Trani

Ravenna-Tavagnacco

San Marino Academy-Sassari Torres

Ternana-Cesena

