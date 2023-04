Tutte le partite in programma oggi domenica 2 aprile del campionato di Serie C Donne. Calendario completo e designazioni arbitrali

Non si ferma il campionato di Serie C femminile che nel weekend torna in campo per la disputa della ventitreesima giornata. A otto giornate dal termine, i valori sono abbastanza delineati, ma nulla è ancora scritto e, soprattutto per quanto concerne le retrocessioni, tutto è ancora in bilico nei vari gironi.

Real Meda-Su Planu, con il fischio d’inizio fissato alle 14 di sabato 1 aprile, apre ufficialmente la giornata, mentre Academy Pavia-Spezia, in calendario domenica 2 aprile alle 1530 sarà visibile in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

Calendario e arbitri Serie C femminile Girone A

I fari sono ovviamente tutti puntati sul match fra Pavia e Spezia che sarà trasmesso in streaming. Le lombarde si sono prese la vetta del raggruppamento e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e si devono difendere dall’assalto di Pinerolo, Freedom e Orobica che, almeno sulla carta, hanno turni più favorevoli contro FiammaMonza, Angelo Baiardo.

Sabato 1 aprile ore 14

Real Meda-Su Planu (Sacco di Novara)

Domenica 2 aprile ore 11

Azalee Solbiatese-Vittuone (Leoni di Pisa)

Domenica 2 aprile ore 15.30

Pinerolo-Fiamma Monza (Dasso di Genova)

Academy Pavia-Spezia (Carrisi di Padova)

Angelo Baiardo-Freedom (Passarotti di Mantova)

Orobica Calcio Bergamo-Pro Sesto (Bruschi di Ferrara)

Independiente Ivrea-Città di Pontedera (Faye di Brescia)

Riposa: Lucchese Femminile

Partite e designazioni arbitrali Serie C donne Girone B

Il Girone B vede un Bologna sempre più lanciato verso la Serie B, forte dei 5 punti di vantaggio sul Meran Women che insegue, ma anche della gara in meno disputata. Le felsinee giocheranno domenica sul campo del Padova, mentre le altoatesine sono attese in casa del Venezia 1985.

Domenica 2 aprile ore 11

Venezia FC-Orvieto (Piccolo di Pordenone)

Domenica 2 aprile ore 15.30

Riccione-Lebowski (Leorsini di Trento)

Lumezzane-Vicenza (Laugelli di Como)

Padova-Bologna (Aloise di Lodi)

Sambenedettese-Jesina (Possanzini di Foligno)

Villorba-Triestina (Rashed di Imola)

Rinascita Doccia-Portogruaro (Cravotta di Città di Castello)

Venezia 1985-Meran (Olmi Zippilli di Mantova)

Calendario Girone C Serie C femminile e arbitri

Il Trastevere continua a crederci, rimane a -4 dalla Res capolista (una gara in meno per la prima della classe) e cercherà i tre punti in casa del Grifone Gialloverde. Derby invece per la leader Res Women che ospita la Roma Cf. Rinviato a data da destinarsi il match fra Frosinone e Match Point Matera.

Domenica 2 aprile ore 11.30

Cantera Adriatica-Independent (Curia di Ascoli)

Domenica 2 aprile ore 15.30

Grifone Gialloverde-Trastevere (Illiano di Napoli)

Academy Sant’Agata-Nuova Cosenza (Valcaccia di Castellaneta)

Salernitana-Chieti (Chirnoaga di Tivoli)

Res Women-Roma (Decimo di Napoli)

Women Lecce-Vis Mediterranea Soccer (Nuckchedy di Caltanissetta)

Crotone-Palermo (Angelillo di Nola)

Frosinone-Match Point Matera rinviata

