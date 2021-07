Olimpiadi, calcio femminile: i quarti di finale, tutte le partite in programma

Si è conclusa la prima fase del torneo femminile di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo, passano le favorite, ma con qualche battuta a vuoto sorprendente

Tokio 2020 Calcio femminile – Una sola squadra a punteggio pieno, la Svezia. Cinque quelle imbattute, oltre alla Svezia anche Gran Bretagna, Olanda e Brasile (un pareggio) e Canada (due pareggi). Con la sorprendente sconfitta degli Stati Uniti che perdono all’esordio dalla Svezia e vengono bloccati da un pareggio a reti bianche dall’Australia. Quattro le squadre eliminate: Cile, Cina e Nuova Zelanda, ultime classificate nei rispettivi gironi e Zambia, la peggiore delle tre terze classificate con un solo pareggio all’attivo.

Olimpiadi, calcio femminile: i quarti di finale

Pur con qualche incidente di percorso sono passate tutte le squadre favorite: ma le difficoltà degli Stati Uniti portano a un clamoroso abbinamento nei quarti, quello contro l’Olanda. Vale a dire la rivincita dell’ultima edizione del Mondiale che nel 2019 vide gli Stati Uniti portare a casa il loro quarto trofeo. Quattro sono anche le medaglie d’oro collezionate dagli States alle Olimpiadi.

Ma la squadra vista in campo contro la Svezia e anche quella che ha pareggiato in modo molto scialbo contro l’Australia non convince. Il Brasile deve sicuramente fare un salto di qualità se pretende di impensierire un’Olanda spumeggiante e divertente. Una squadra quella delle Orange capace di segnare 21 gol in tre partite infliggendo una pesante goleada a Zambia (8-3) e Cina (8-2). Il resto del tabellone è abbastanza scontato: nella parte alta la Gran Bretagna, squadra che non segna molto ma che si difende molto bene, affronterà l’Australia cui è bastata una vittoria contro la Nuova Zelanda per acciuffare i quarti di finale.

La Svezia se la vedrà con le padrone di casa del Giappone, sulla carta un’ottima squadra: che tuttavia nel girone di qualificazione non ha destato una grandissima impressione.

Nella parte bassa Brasile e Canada è un abbinamento apparentemente molto favorevole alla Seleçao femminile, difesa un po’ troppo allegra ma centrocampo di qualità stratosferica.

Il programma dei quarti di finale

Le gare dei quarti di finale si svolgeranno tutte il 30 luglio, venerdì, in mattinata:

Canada – Brasile Ore 10.00

Gran Bretagna – Australia Ore 11.00

Svezia – Giappone Ore 12.00

Olanda – Stati Uniti Ore 13.00