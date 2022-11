Nazionale donne, Italia contro l’Austria: in diretta TV, ultime notizie

Nazionale donne Vs Austria partita amichevole in vista dei Mondiali 2023. Ecco quando giocano le azzurre.

Sarà un crescendo di appuntamenti in vista del Mondiale per la Nazionale donne. Tante partite. Ma soprattutto test sempre più probanti contro squadre che possano mettere l’Italia femminile nelle migliori condizioni possibili in vista di un girone non facile.

Italia femminile di nuovo in campo

L’Italia è stata sorteggiata con Svezia, Sudafrica e Argentina: il primo match in programma è proprio quello con le Pumas sudamericane il 24 luglio. C’è ancora tanto tempo. Ma non troppo. La Federazione sta allestendo un calendario importante di amichevoli tornei e allenamenti collegiali per infittire l’agenda di eventi significativi. Quello di venerdì 11 contro l’Austria è il secondo dopo la partita persa in amichevole contro il fortissimo Brasile di Pia Sundhage del mese scorso. La prossima settimana altro test, martedì, a Belfast contro l’Irlanda del Nord.

Il calendario si aggiorna

Altra novità importante per l’Italia è l’iscrizione alla seconda edizione dell’Arnold Clark Cup, prestigioso torneo internazionale in programma in Inghilterra che vedrà in lizza oltre alla squadra campione d’Europa, che pochi mesi fa hanno trionfato a Wembley dove l’Italia è stata eliminata nella fase a gironi, anche Belgio e Corea del Sud. Altro test estremamente interessante. Calendario e partite ancora in via di definizione per questo quadrangolare. Per l’Italia sarà l’esordio in questo torneo molto prestigioso e di alto livello tecnico.

Novità in squadra

Intanto la squadra prosegue la sua preparazione. Pur con qualche problema. Il CT Milena Bertolini ha perso nel frattempo tre elementi di spicco. Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi hanno lasciato il ritiro di Coverciano a causa di alcuni acciacchi e sono già tornate al loro club. Bertolini ha convocato due giovanissime della Under 23, Beatrice Merlo (Inter) e Angelica Soffia (Milan) che hanno lasciato il ritiro delle Azzurrine, anche loro impegnate in una doppia amichevole contro Portogallo e Inghilterra per unirsi alla nazionale maggiore.

L’avversaria dell’Italia femminile: l’Austria

La squadra austriaca è già in Italia. Una nazionale quella del CT Irene Fuhrmann che non si è qualificata ai Mondiali ma che sta dimostrando un bel processo di crescita con tante giovani interessanti. Manca Katharina Schiechtl, vittima di un problema al piede, e il CT ha optato per tre esordienti interessanti: Livia Brunmair, Claudia Wenger ed Eileen Campbell.

Tra le giocatrici austriache anche Carina Wenninger, bandiera della Roma femminile che ha appena vinto la Coppa Italia: “Sono felice – dice la giallorossa – per me sarà una partita speciale. Non essere alla fase finale di Coppa del Mondo è stata una grande delusione, ma ora guardiamo avanti, stiamo iniziando un nuovo percorso. Vogliamo migliorare e stiamo usando queste amichevoli per metterci alla prova”.

Le giocatrici del Mannschaft femminile austriaco anche Isabella Kresche del Sassuolo e diverse giocatrici del St.Polten, avversarie proprio della Roma Femminile in Champions League.

Nazionale calcio femminile. Calendario partite Italia donne

La partita tra Italia Femminile e Austria è in programma venerdì 11 novembre alle ore 17.30 in diretta e in chiaro su RAI 2 e in streaming su RAIPlay.