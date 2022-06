Nazionale donne, Europeo: le nuove convocate di Milena Bertolini

La CT dell’Italia femminile ha reso note le convocate per la terza fase di preparazione verso l’Europeo. Ecco le ultime novità.

Manca esattamente un mese all’inizio dell’Europeo femminile che, come da calendario UEFA, inizieranno il prossimo 10 luglio.

Prima di prendere parte al torneo, l’Italia donne sta svolgendo un lungo raduno di preparazione ormai giunto alla terza fase. A due giorni dall’inizio di questo nuovo capitolo, Milena Bertolini ha dunque reso l’elenco delle convocate azzurre.

Ecco dunque le ultime notizie sulla Nazionale femminile.

L’elenco delle convocate

Non ci sono grandi news per quanto riguarda le giocatrici convocate per la seconda fase della preparazione: l’unica novità riguarda infatti Martina Lenzini, difensore della Juventus Women che si è aggiunta alle ventinove calciatrici già chiamate in precedenza.

Di seguito, dunque, le calciatrici a disposizione.

PORTIERI: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

DIFENSORI: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Chiara Robustellini (Inter), Angelica Soffia (AS Roma);

CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Anastasia Ferrara (AS Roma), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

ATTACCANTI: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma).

Le parole di Milena Bertolini

Dopo aver comunicato le convocate, Milena Bertolini ha anche parlato ai microfoni di RaiSport, ricordando che sette delle attuali giocatrici in gruppo non parteciperanno all’Europeo femminile.

Queste infatti le parole della CT dell’Italia femminile:

«Ho visto un gruppo molto motivato e di qualità che sta lavorando duro.

Le ventitré ragazze che porterò all’Europeo devono dare la disponibilità di stare dentro al gruppo in vari modi: per chi sarà titolare sarà più facile, le altre dovranno invece mettersi a disposizione poiché l’obiettivo è comune.

Tutte comunque stanno facendo bene e per me sarà molto difficile prendere una decisione».

Le ultime due fasi del raduno dell’Italia femminile

La terza fase della preparazione si svolgerà a Coverciano dal 12 al 17 luglio.

Il programma prevede l’inizio del raduno per domenica sera, doppia seduta lunedì e mercoledì, allenamento singolo martedì e venerdì e amichevole (con avversario ancora non reso noto) giovedì.

Una volta terminata questa parte di raduno ci sarà l’ultima fase che si svolgerà a Castel di Sangro dal 20 giugno al 1° luglio, giorno in cui è in programma la prestigiosa amichevole con la Spagna (ore 17, diretta su Rai Sport + HD).

Il 4 luglio, invece, la squadra partirà per l’Inghilterra.

