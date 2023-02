Nazionale donne prime partite per il Mondiale di calcio Femminile. Giocatrici convocate Quando si gioca la prima contro il Belgio.

Qualche assenza, alcuni acciacchi importanti. Ma per la Nazionale femminile il cammino verso il Mondiale di calcio in programma questa estate in Australia e Nuova Zelanda è cominciato.

Un lungo percorso di avvicinamento quello delle azzurre per i mondiali calcio femminili che prevede al momento sei partite amichevoli già organizzate. Cui se ne aggiungeranno altre strada facendo. Il gruppo è fatto e si appoggia in gran parte sulla squadra che ha partecipato all’Europeo dello scorso anno in Inghilterra e che ha conquistato per la seconda volta consecutiva l’accesso al Mondiale, cosa che l’Italia calcio femminile non era mai riuscita a fare.

Dunque la nazionale donne che è appena partita per l’Inghilterra in vista dell’esordio di giovedì pomeriggio contro il Belgio a Milton Keynes – comprende anche un’esordiente assoluta, il difensore Emma Severini della Fiorentina. Torna in nazionale anche Benedetta Orsi del Sassuolo, reduce da un infortunio al ginocchio. Assenti il capitano Sara Gama, Bartoli della Roma femminile ma anche il centrocampista del Milan Mascarello, esclusa per un acciacco al polpaccio. Al suo posto arriva Galli (Everton).

Sulla strada dell’Italia il Belgio che rappresenta un ricordo molto amaro: furono proprio le Red Flames ad estromettere la nostra nazionale dall’Europeo in Inghilterra al termine di una fase a gironi non brillantissima ma neppure troppo fortunata per le azzurre. Era il 18 luglio e le Azzurre uscirono a testa bassa dopo una sconfitta di misura e un po’ ingiusta.

In squadra con le Azzurre, già arrivate in Inghilterra, dopo l’ultimo allenamento di ieri a Coverciano, anche Cristiana Girelli reduce dal suo gol numero 100 con la Juventus Women in Serie A e curiosamente in procinto di vestire per la 100esima volta la maglia azzurra.

Nazionale donne convocate Arnold Clark Cup

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli (Inter), Annamaria Serturini (Roma).

Quando gioca la nazionale donne e come vederla

La partita tra Italia e Belgio è in programma giovedì 16 alle 17.45 in diretta tv su RaiSport+HD. A seguire l’Italia affronterà altri due partite difficili. La prima contro l’Inghilterra, campione d’Europa in carica (domenica pomeriggio), e quella con la Corea del Sud (mercoledì prossimo), una delle migliori squadre d’Asia, anch’essa qualificata al Mondiale.

L’ultima conferenza stampa di Milena Bertolini

L’Italia femminile all’Arnold Clark Cup. Bertolini

In questo primo test, per i Mondiali di calcio femminili rappresentato dal quadrangolare amichevole dell’Arnold Clark Cup che si gioca da giovedì 16 a mercoledì 22 febbraio in Inghilterra, ci sarà comunque spazio per le novità.

La porta del CT Milena Bertolini è aperta e nessuna giocatrice deve sentirsi esclusa: “Abbiamo sempre un occhio particolare per le ragazze più giovani che si mettono in luce nel nostro campionato. I club stanno lavorando molto intensamente anche con le leve giovanili. Ci sarà sempre spazio e posto per chi ha voglia e chi merita. Ma ora è il momento di cominciare a costruire il gruppo e lavorare insieme anche sotto l’aspetto tattico. Mi aspetto moltissimo da questo torneo e dalle prossime amichevoli”.