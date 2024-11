Seconda amichevole pre-europeo per la nazionale donne. Le probabili formazioni di Italia-Spagna: azzurre senza Bartoli.

Come le altre partite della nazionale femminile di calcio, anche l’amichevole Italia-Spagna sarà trasmessa gratis in Tv su Rai 2 martedì 29 ottobre alle ore 18:15.

La partita si gioca al Romeo Menti di Vicenza e mette le azzurre di fronte alle campionesse del mondo, a differenza del match precedente contro la modesta Malta. E’ quindi un test più significativo in preparazione di Euro 2025. Tutte le informazioni sul match.

Probabile formazione Italia femminile

Nonostante la vittoria per 5-0 contro Malta, nell’ultimo incontro le giocatrici della nazionale non hanno convinto. Se da un lato le prestazioni di Bonfantini, Glionna e Girelli sono state positive, dall’altra il gioco è sembrato poco fluido. Solo gli ultimi 10 minuti sono stati di buon livello, quando cioè sono arrivati 4 gol.

Il CT Andrea Soncin ha già dichiarato che farà turnover, apportando modifiche tattiche. Alcuni cambi sono obbligati: per esempio Elisa Bartoli è infortunata e quindi non sarà della partita. Altri invece sono sono per scelta tecnica. Fra le possibili titolari c’è Sofia Cantore, autrice di una doppietta da subentrata con Malta. Possibile inoltre l’utilizzo di Michela Cambiaghi e Barbara Bonansea, rimaste in panchina per 90 minuti nell’ultimo incontro.

Sulla base di queste indicazioni ecco la probabile formazione schierata da Soncin per Italia-Spagna (modulo 4-4-2): Giuliani, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Bonansea, Caruso, Greggi, Bonfantini, Cambiaghi, Cantore.



Spagna femenina: ultime di formazione

La Spagna è reduce dal pareggio 1-1 in amichevole contro il Canada. Tuttavia la Selección femenina de fútbol de España sta provando nuove calciatrici da inserire nella formazione titolare o almeno per aumentare le scelte nella rosa a disposizione dell’allenatrice Tome Montserrat.

Pure in questo caso ci sarà turnover rispetto alla squadra. Per esempio potrebbe partire titolare Cristina Martin-Prieto Gutierrez, l’attaccante che entrando dalla panchina ha realizzato il gol nell’ultimo match giocato dalle Rojitas. Possibile il ritorno dal primo minuto per Jenifer Hermoso, mentre è confermata Alexia Putellas del Barcelona.

Pronostico amichevole Italia-Spagna

Difficile fare una previsione sul risultato di questo incontro. La Spagna sulla carta è favorita: la squadra campione del mondo ha vinto 3 volte contro le azzurre negli ultimi 10 anni. Ma c’è il precedente più recente (il 1 dicembre 2023) in Nations League quando le ragazze di Soncin vinsero compiendo un’impresa sportiva clamorosa.

In ogni caso le furie rosse al momento occupano il terzo posto del Ranking FIFA, nonostante il flop delle Olimpiadi, restano comunque una delle nazionali più forti al mondo. Trattandosi però di un’amichevole potrebbe anche esserci un risultato a sorpresa. Magari un pareggio, che se raggiunto tramite una prestazione migliore rispetto alla partita contro Malta, darebbe alle azzurre più fiducia in vista di Euro 2025.