Napoli femminile Vs Hellas Verona. Giornata 15 serie A donne

Napoli femminile Vs Hellas Verona partita della 15^ giornata di Serie A 2021/2022. Orario partita news e dove vedere il Napoli contro l’ultima in classifica.

Napoli femminile contro Verona è una sfida per la salvezza. Le due squadre, una in coda e l’altra a soli 11 punti in decima posizione si affrontano nel primo turno della 15esima giornata di serie A donne.

Vediamo le ultimissime e a seguire dove vedere la partita tra le azzurre e le gialloblù.

Napoli calcio femminile ultime news

La squadra del duo Castorina e Domenichetti lotta per la salvezza in campionato. A maggior ragione dopo aver sconfitto la Fiorentina in casa e di conseguenza anche la Società a cui fa capo il Napoli donne chiede il supporto dei tifosi con un comunicato stampa in cui annuncia che anche la partita contro il Verona dopo l’esperimento contro la Roma, sarà gratis.

Hellas Verona statistiche e ultime news

Nonostante la classifica che vede le gialloblù con un solo punto qualcuno spera ancora di guadagnare punti in ottica salvezza. A crederci è l’attaccante Lineth Cedeño che intervistata dal quotidiano Veronese L’Arena, ha così commentato l’attuale situazione della squadra “Penso che siamo ancora in tempo per migliorare la nostra classifica”

Tuttavia secondo i dati Opta le statistiche sono a favore delle gialloblù, il Verona Donne è imbattuto contro il Napoli in tre confronti in Serie A grazie a un successo e due pareggi a reti inviolate, incluso quello maturato all’andata a settembre.

Napoli femminile Vs Verona quando si gioca e dove vederla

Il match tra il Napoli calcio donne contro l’Hellas Verona si gioca alle ore 14:30 allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Chi desidera vederlo in Tv deve essere abbonato a TIMVision che detiene i diritti della serie A Donne. La 7 che manda in onda un match a settimana non trasmetterà in chiaro questa partita.

