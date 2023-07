Giappone vs Spagna si giocano il tutto per tutto nel testa a testa finale, con la Spagna leggermente in vantaggio. Pronostici

Ecco quello che tecnicamente si può definire un vero e proprio big match. Spagna e Giappone, in un girone assolutamente atipico per quanto si è visto fino a oggi ai Mondiali di calcio femminile 2023, hanno fatto il vuoto con vittorie nette che sono diventate un prologo assolutamente interessante tra uno dei match più attesi di questa fase a gironi. Si gioca lunedì 30 luglio alle 9, contemporaneamente all’inutile sfida tra Zambia e Costa Rica, già eliminate.

Davvero difficile trovare due squadre che nelle prime due partite hanno convinto così tanto, segnando moltissimo e giocando molto bene: Spagna e Giappone, le prime a conquistarsi di diritto l’accesso agli ottavi di finale, possono guardare con ambizione al prosieguo del torneo.

Giappone vs Spagna, per il primo posto

La partita, come detto, è decisiva solo ed esclusivamente per il primo posto del Gruppo C, con le due squadre che si sono praticamente equivalse un po’ in tutto nelle due partite contro Costa Rica e Zambia.

L’unica differenza, al momento è in un unico gol a vantaggio della nazionale spagnola che ha battuto la nazionale costaricense 3-0 esprimendo un gol in più rispetto al Giappone. I conti sono davvero facili. Passerà prima del girone la squadra che vince questo testa a testa. E in caso di parità, la prima classificata sarebbe ovviamente la Spagna, proprio in virtù di quel gol segnato in più contro il Costa Rica.

VEDI ANCHE Mondiali di calcio femminile 2023 date squadre regolamento

Giappone vs Spagna, numeri e precedenti

Il Giappone, che ha vinto l’edizione 2011 del Mondiale ed è a oggi l’unica squadra asiatica ad avere alzato il trofeo, è alla sua quarta apparizione consecutiva nella fase a eliminazione diretta. Un’altra vittoria significherebbe il completamento di una fase a gironi perfetta per la seconda volta in tre tornei. Anche se contro la Spagna a oggi il Giappone non ha mai vinto: un pareggio, 3 sconfitte. Allo stesso modo un successo segnerebbe anche la prima vittoria del Giappone in un mondiale contro una delle Top Ten FIFA, visto che la Spagna è al #6 del ranking.

La Spagna gioca tanto e segna tantissimo: la media gol della squadra di Jorge Vilda è impressionante, 4,83 nelle ultime sei vittorie.

Vedi Capocannoniere Mondiali femminili 2023 classifica marcatori

Ma se c’è una squadra tecnica e organizzata per rendere la vita difficile alle Rojas, questo è proprio il Giappone.

Una ulteriore nota la meritano due giocatrici in particolare. Per il Giappone la giovanissima Aoba Fujino, 19 anni, il giocatore giapponese più giovane (maschi inclusi) a segnare in una fase finale di Coppa del Mondo. La veterana spagnola Jenni Hermoso dopo segnato una doppietta e un assist contro lo Zambia, ha marcato i suoi ultimi 25 gol in nazionale festeggiando sempre una vittoria.

Due squadre apparentemente molto simili cercano sempre di usare il buon senso, la qualità e il possesso palla per avere ragione di qualunque avversario. Sotto questo aspetto la Spagna resta il punto di riferimento assoluto, forse la migliore squadra del mondo per talento e qualità del centrocampo.

Il Giappone, dal canto suo, cui non mancano fisicità è un’organizzazione di gioco molto brillante e ordinata, è quanto di più simile alla Spagna in una tradizione calcistica completamente diversa.

Giappone vs Spagna, quote e pronostici

Secondo l’elaborazione delle ultime quote i bookmaker non hanno dubbi: la favorita per questa sfida diretta e la Spagna, quotata vincente a 1.85. In notevole flessione, ma sempre molto alta la quota del Giappone, 4.20, più apprezzata quella del pareggio, 3.40.

Giappone vs Spagna si gioca alle 9 di lunedì 30 luglio al Regional Stadium di Wellington, arbitra Ekaterina Koroleva, Stati Uniti. Chi vince passa prima del girone e andrà ad affrontare la seconda classificata del Gruppo A.