Canada vs Australia si affrontano in un testa a testa micidiale che potrebbe decretare l’accesso agli ottavi o una clamorosa e inattesa eliminazione

Nessuno il 19 luglio, il giorno prima dell’inizio di questo Mondiale di calcio femminile 2023, avrebbe mai pensato di tentare una scommessa sulla potenziale eliminazione di Canada e Australia, apparentemente super favorite negli equilibri del Gruppo B.

Lo dicevano i precedenti, ma anche il buon senso. E soprattutto il fatto che il Canada è comunque la squadra campione olimpica. Mentre l’Australia può contare su tutti i vantaggi di essere il paese ospitante.

Canada vs Australia, la classifica

Partiamo dalle certezze che riguardano una classifica assolutamente incredibile, certo non quella che ci saremmo aspettati alla vigilia. Al comando del girone c’è la Nigeria, che vincendo la sua ultima partita contro l’EIRE, ormai eliminato, sarà comunque la prima del girone, indipendentemente dal risultato di questa partita, e diventerebbe iscritta di diritto agli ottavi di finale, l’unica rappresentante africana al momento.

Canada vs Australia, chi passa e come

Canada e Australia non possono fare troppi conti. Questa sfida è, di fatto, una eliminazione diretta che vede le canadesi leggermente in vantaggio. Alle Maple Leafs potrebbe anche bastare un pari, cosa che non sarebbe invece sufficiente per l’Australia costretta assolutamente a vincere per eliminare le campionesse olimpiche di Tokyo e arrivare, quantomeno, al secondo posto del girone. Una delusione, se non un mezzo fallimento.

Canada vs Australia, due squadre smarrite

Ci sono molti aspetti che non convincono di queste due squadre che, nelle prime due partite, hanno evidenziato tutta una serie di difficoltà che sinceramente non ci si aspettava di riscontrare alla vigilia di questo torneo. Il Canada resta un’ottima squadra, capace di giocare un calcio arioso e piacevole: ma i meccanismi che avevano portato il trofeo di Tokyo sembrano essere lontanissimi. Così come i notevoli problemi di formazione, a cominciare dall’indisponibilità della propria migliore attaccante, Sam Kerr, non possono essere l’unica spiegazione di un’Australia lontanissima dalla sua forma migliore.

I precedenti che sono peraltro molto recenti, dicono che il Canada ha uno score migliore dell’Australia battuta per tre volte consecutive dalla nazionale diretta da Bev Priestman negli ultimi scontri diretti,

L’Australia, peraltro, deve anche sopportare il peso delle critiche che sono piovute sulla formazione di Tony Gustavsson dopo la brutta sconfitta contro la Nigeria (2-3) che il commissario tecnico ha invece definito una ‘non sconfitta’ per la qualità del gioco espressa. Dichiarazioni che hanno suscitato più di una perplessità. Tenuta prudenzialmente a riposo dopo un acciacco muscolare, Sam Kerr sarà sicuramente disponibile dal primo minuto.

Il suo apporto potrebbe risultare davvero decisivo in una squadra che ha segnato sfruttando quasi esclusivamente palle inattive.

Canada vs Australia, pronostici e quote

Le prestazioni contraddittorie di Canada e Australia rendono le quote di questo scontro diretto un vero e proprio rebus, anche perché i bookmaker nel corso delle ultime ore hanno considerevolmente messo mano alle valutazioni che rendono questa sfida davvero imprevedibile un po’ per tutti. Australia comunque favorita non fosse altro perché gioca in casa e di fronte a un pubblico che sicuramente sarà ancora una volta da record: 2.25 la quota per l’Australia vincente, 3.25 quella del Canada vincente, 3.30 quella del pareggio che comunque promuoverebbe proprio il Canada.

Canada vs Australia si gioca alle 12 di lunedì 31 luglio, ora italiana, contemporaneamente all’altra partita del girone quella tra la Nigeria che punta a confermarsi al primo posto e l’EIRE, ormai eliminata.

Si gioca al Rectangular Stadium di Melbourne arbitra la quotatissima internazionale francese Stephanie Frappart.

