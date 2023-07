EIRE vs Nigeria è la partita che dovrebbe consacrare definitivamente la squadra africana nei Mondiali di calcio femminile 2023

Se da una parte nessuno si sarebbe mai aspettato le difficoltà di Canada e Australia in un gruppo che sulla carta sembrava sostanzialmente abbordabile, forse anche meno persone avrebbero scommesso sulla possibilità di vedere la Nigeria agli ottavi di finale proprio a scapito di una delle due squadre superfavorite.

Ma la bella vittoria della Nigeria contro l’Australia non è certo stata casuale, quanto piuttosto profondamente voluta e costruita. Giocando su un terreno difficile, contro le padrone di casa, ma a viso aperto e con grande decisione.

EIRE vs Nigeria, la situazione delle due squadre

La Nigeria è destinata a scrivere la storia accedendo agli ottavi di finale della competizione per la seconda volta consecutiva alzando ulteriormente l’asticella di una squadra che sta vivendo non solo di entusiasmo, ma anche di una condizione fisica straripante.

Proprio la vittoria contro l’Australia, una delle squadre fisicamente più intense del torneo, ha dimostrato che la Nigeria, se supererà alcune ingenuità tattiche che di tanto in tanto fanno capolino, potrebbe diventare una delle variabili impazzite di questa edizione del Mondiale.

EIRE vs Nigeria, come passa la Nigeria: tutte le opzioni

Considerando lo scontro diretto, altrettanto atteso, tra Canada e Australia, che certamente costerà l’eliminazione a una delle due contendenti, vediamo quali sono tutte le opzioni possibili sulla partita della Nigeria.

In caso di vittoria la Nigeria conserverebbe la prima posizione in classifica solo se il Canada non vincesse. Un successo delle Maple Leafs porterebbe entrambe le squadre a quota 7: e in considerazione del pareggio nello scontro diretto bisognerebbe fare i conti a girone concluso con differenza reti e gol segnati. Al momento la Nigeria è in vantaggio con un gol all’attivo in più.

Se invece a vincere fosse l’Australia, la Nigeria con un successo si garantirebbe la prima posizione assoluta del girone, relegando il paese organizzatore solo al secondo posto. In caso di pareggio contro l’Irlanda la Nigeria sale a quota 5, e la prima posizione salterebbe sia davanti a un successo del Canada che davanti a una vittoria dell’Australia. La Nigeria tuttavia potrebbe passere il turno anche perdendo contro l’EIRE che ormai non ha alcuna speranza di qualificarsi ed è aritmeticamente eliminata. Nigeria che in caso di sconfitta passerebbe agli ottavi fermo restando un pareggio o una sconfitta dell’Australia, con il Canada primo e la Nigeria seconda.

Le Super Falcons puntano dunque ad accedere agli ottavi di finale del mondiale per la seconda volta consecutiva, bissando questo stesso risultato ottenuto in Francia nel 2019 pensando, perché no, di fare meglio del 1999 quando arrivarono fino ai quarti di finale.

EIRE vs Nigeria, i pronostici e le quote

Anche in questo caso quote particolarmente contrastate e rielaborate al ribasso nel corso delle ultime ore. La Nigeria resta favorita, la vittoria africana è quotata 2.15, 3.20 per il successo dell’irlanda, 3.50 per un pareggio.

EIRE vs Nigeria Si gioca alle 12:00 di lunedì 31 luglio contemporaneamente alla partita dello stesso girone, la sfida decisiva tra Canada e Australia. Il match è in programma al Lang Park di Bisbane, arbitra l’incontro Katia Garcia (Messico).