Giappone vs Costa Rica apre il programma di , secondo turno di gara e settima giornata del Mondiale di calcio femminile. Giocatrici e pronostici.

Giappone e Costa Rica si affrontano mercoledì 26 luglio nel secondo turno della fase a gironi di coppa del mondo.

Gruppo C, lo stesso della Spagna femminile che a seguire affronterà lo Zambia. Squadre in campo alle 7 di mercoledì 26 in una partita che sembra nascere da presupposti e pronostici persino troppo delineati.

Giappone vs Costa Rica, la situazione nel girone C

In un Mondiale 2023 che fino a questo momento ha riservato parecchie sorprese e persino qualche colpo di scena, il Gruppo C forse è il più delineato in assoluto. Le vittorie molto ampie del Giappone e della nazionale pagnola hanno già disegnato un quadro che per Costa Rica e Zambia è quasi irrecuperabile.

Giappone impressionante contro lo Zambia: 26 tiri a rete, 10 calci di punizione e sei calci d’angolo, le ragazze del Nadeshko vantano le statistiche migliori in senso assoluto dopo i primi turni di gara. Costa Rica che ha subito tre gol nel primo tempo e nel secondo non è nemmeno riuscito a giocare. Difficile pensare che la squadra possa fare meglio contro il la formazione giapponese.

Giappone vs Costa Rica, il confronto tra le giocatrici

Il Giappone, è l’unico paese asiatico che ha partecipato a tutti e nove i tornei della Coppa del Mondo femminile. Uno stile di gioco impressionante quello nipponico: pragmatico ma nella 23enne Hinata Miyazawa una giocatrice micidiale, oltre che ben supportata da Mina Tanaka, Jun Endo e Yui Hasegawa giocatrici di continuità impressionante.

Il Costa Rica ha qualche numero in più dello Zambia, ma difficilmente sarà in grado di ribaltare un pronostico che in questo momento sembra assolutamente chiusissimo.

Costa Rica che con una sconfitta sarebbe definitivamente fuori dalla competizione già dopo le prime due partite. Un successo nel terzo e ultimo match contro lo Zambia, non darebbe alcuna garanzia lasciando Giappone e Spagna a giocarsi il primo posto in classifica. Las Ticas che dovranno migliorare molto in fase di possesso palla: troppo scarsa la percentuale di gestione del gioco, ininfluente la loro costruzione che in tutta la partita non ha garantito nemmeno un solo tiro nello specchio della porta.

A guidare la squadra costaricana c’è Raquel Rodriguez, stella dei Portland Thorns, che ha segnato 55 gol in nazionale in 100 presenze, la migliore attaccante di tutti i tempi. Anche Katherine Alvarado, centrocampista del Saprissa, squadra di San Juan, è un perno essenziale per la squadra, soprattutto per volume di gioco.

Giappone Costa Rica, i pronostici

I numeri delle quote sono eloquenti. La vittoria del Giappone è pagata 1.05, il pareggio viene dato a 13 la vittoria del Costa Rica a 41.

La partita Giappone vs Costa Rica si gioca alle 7 ora italiana di mercoledì 26 luglio. Arbitra un fischietto italiano, Maria Sole Ferrieri Caputi, esordiente la scorsa stagione anche nel campionato di Serie A femminile.