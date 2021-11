La Juventus femminile stende la Lazio senza pietà

La Juventus femminile affonda la Lazio Women con un 5 a 0 secco, e diventa la prima squadra che ha vinto tutte le prime nove partite in serie A.

La partita tra la Juventus femminile contro la Lazio Women è finita con una cinquina di gol a favore delle bianconere. Un risultato che conferma la supremazia della Vecchia Signora in serie A e vede le biancocelesti sempre più vicine al ritorno in serie B.

Juventus Women Vs Lazio, la partita in sintesi

C’è poco da dire, ad oggi la Juve è la squadra più forte del campionato di calcio femminile italiano, anche se la vittoria contro una Lazio ultima in classifica sembrava quasi scontata. A segare 2 delle cinque reti è stata Agnese Bonfantini, l’attaccante arrivata la scorsa estate dalla AS Roma.

Lisa Boattin che non segnava da 2018 ha firmato il quarto gol delle biancore. Primo gol della stagione anche per la svedese Lina Hurtig, mentre il difensore Amanda Nilden ha segnato la sua prima rete con la maglia della Juventus.

Ai Pali Roberta Aprile, che non ha dovuto faticare molto visto che la Lazio si è chiusa in difesa senza successo, diventando così la la seconda squadra che ha perso tutte le prime nove partite in un campionato di Serie A femminile

Le parole di Montemurro.

L’allenatore delle bianconere a differenza degli show di Allegri, Ct della mashile, è sempre realista e abbastanza concreto. Ecco la sua dichiarazione ” Nel primo tempo abbiamo giocato a un ritmo un po’ basso, poi nel secondo tempo è venuto fuori il nostro vero gioco. Sono però contento anche delle piccole cose viste nel secondo tempo, della gestione della palla e di come abbiamo occupato le posizioni. “

Le prossime partite della Juventus Women

E infine con oggi la Juventus femminile raggiunge un nuovo traguardo, ma è giusto dire che è come se avesse giocato contro nessuno. Il vero banco di prova per le bianconere sarà contro il Wolfsburg in Germania. Li in quella sede la squadra italiana, dovrà tirar fuori tutta la grinta per tentare di portare a casa un risultato che gli consente di superare gli ottavi della Champions.

Per quanto riguarda invece il Campionato di serie A, il calcio femminile si ferma dalla prossima settimana per gli impegni della Nazionale donne.

La prossima partita della Juve in Campionato invece sarà meno facile, ad aspettare la squadra di Montemurro il prossimo 4 dicembre ci sono le emiliane del Sassuolo.