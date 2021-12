Inter Women contro Sassuolo. Dove e come vederla

Inter Women VS Sassuolo big match dell’11^giornata di serie a femminile si giocherà sabato 11 dicembre alle ore 14.30. Formazioni e dove vedere Inter Sassuolo donne



Sarà lo “Stadio Comunale Carlo Speroni” di Busto Arsizio ad ospitare Inter Women-Sassuolo di sabato 11 dicembre alle ore 14.30, una delle partite principali dell’undicesima giornata di Serie A femminile. Non si giocherà dunque come d’abitudine a Sesto San Giovanni.

Con un roboante 3-0 le nerazzurre hanno centrato nel derby la loro terza vittoria consecutiva in campionato, portandosi ad una lunghezza dal quarto posto. Un altro successo (sarebbe record assoluto) contro il Sassuolo consentirebbe l’aggancio alle neroverdi, seconde a 24 punti ma reduci dal ko interno per mano della Juventus.

Formazione Inter femminile



Rita Guarino ha perso Lisa Alborghetti, infortunatasi nel derby. La risonanza magnetica, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ha evidenziato una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro. Applicato un tutore funzionale: le condizioni del capitano verranno valutate nelle prossime settimane. Elin Landstrom al suo posto in difesa. La camerunense Njoya Ajara (sua la rete più bella nella decima giornata) perno centrale in attacco nel 4-3-2-1 con Bonetti e Marinelli a supporto. A centrocampo non si può prescindere da Gouthia Karchouni, che ha segnato due gol e servito un assist nelle ultime due gare.

Vedi anche: Inter femminile giocatrici

Formazione Sassuolo

Mister Gianpiero Piovani recupera l’esterno sinistro Davina Philtjens, che ha scontato il turno di squalifica. Da valutare il ritorno alla difesa a quattro dopo il 3-5-2 schierato contro la Juventus. La centrocampista Dubcova vuole tornare ad incidere dopo due prestazioni senza gol né assist. Il tandem offensivo Clelland-Cantore aveva sfidato le bianconere senza trovare la via della rete, in vista dell’Inter scalpita per una maglia anche Bugeja.

Vedi anche Sassuolo Calcio femminile giocatrici

Inter – Sassuolo statistiche

Tabù Sassuolo per l’Inter. Le neroverdi hanno vinto tutti e tre i precedenti con un punteggio complessivo di 6-1. Per entrambe è stato sin qui un avvio di campionato da record: l’Inter ha 21 punti in dieci giornate, sette in più rispetto al 2020/21. Sono 24 per il Sassuolo, almeno a +2 dopo lo stesso numero di partite guardando alle altre quattro stagioni. Di fronte due cooperative del gol. Solo Juventus e Milan (10) vantano più marcatrici differenti di Inter e Sassuolo (nove) in questa Serie A.

Vedi anche: CLASSIFICA MARCATORI SERIE A FEMMINILE

Dove vedere Inter Women contro il Sassuolo

Inter Women-Sassuolo, partita per l’undicesima giornata di Serie A femminile, si giocherà sabato 11 dicembre alle ore 14.30 verrà arbitrato da Claudio Petrella di Viterbo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su La7 (canale 7 del digitale terrestre), in streaming su La7.it e TimVision. Ma anche su DAZN sempre in streaming.

Vedi anche:

CALENDARIO SERIE A FEMMINILE 2021-2022