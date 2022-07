Europeo Femminile, Austria e Norvegia: scontro diretto

Ultimo turno del Gruppo A dell’Europeo femminile, con l’Inghilterra ormai certa del primo posto, l’unica gara che conta per la classifica è lo scontro diretto tra Austria e Norvegia. Si gioca alle 21

Il terzo turno dell’Europeo Femminile prevede che entrambe le gare di ogni girone si giochino in contemporanea. Anche se per il Gruppo A si tratta di una precauzione del tutto inutile visto che Inghilterra-Irlanda del Nord è un match del tutto non funzionale per la classifica finale.

La nettissima vittoria dell’Inghilterra contro la Norvegia ha già eliminato le nordirlandesi e garantito il primo posto alle Leonesse, padrone di casa.

Austria-Norvegia, le previsioni

Reduce da una sconfitta bruciante, la peggiore in assoluto mai registrata in una fase finale dell’Europeo femminile, la Norvegia è chiamata a un riscatto che vede la squadra allenata da Martin Sjogren chiamata a un unico risultato possibile: la vittoria.

Il quadro del girone è chiaro. L’Austria ha una migliore differenza reti (+1) rispetto a quella della Norvegia (-5). Un eventuale pareggio dunque premierebbe le austriache.

Norvegia dunque costretta a vincere dopo una sconfitta tremenda, la prima dopo sei vittorie consecutive. Giocatrice chiave per la Norvegia potrebbe essere Ada Hegerberg, ancora a secco in questo Europeo. L’attaccante del Lione, 42 gol in 72 presenze con la sua nazionale è rimasta all’asciutto anche all’esordio contro l’Irlanda del Nord. La Norvegia dovrebbe riproporre dal primo minuto Frida Maanum. Anche Anja Sonstevold e Amalie Eikeland si candidano a un ruolo da titolare.

Nelll’ultimo test l’Austria ha giocato con Schiechtl tra i titolari sulla corsia destra – decisivo il suo gol con l’Irlanda del Nord – e Laura Feiersinger che potrebbe tornare nell’undici titolare. La squadra che uscirà vincente dal confronto (all’Austria basta anche un pareggio), troverà agli ottavi di finale la Germania, già sicura del primo posto nel Gruppo B.

Inghilterra-Austria 1-0

Norvegia-Irlanda del Nord 4-1

Austria-Irlanda del Nord 2-0

Inghilterra-Norvegia 8-0

Il programma di oggi alle 21 prevede dunque due gare: Irlanda del Nord-Inghilterra al St Mary di Southampton (arbitra la svizzera Staubli) e Austria-Norvegia, al Falmer Stadium di Brghton and Hove: arbitra l’ucraina Kateryna Monzul.