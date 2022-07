Europeo femminile 2022: Inghilterra-Austria 1-0

Con una partita attenta, senza rischi e grazie a un solo gol, l0Inghilterra conquista la prima vittoria dell’Europeo Femminile

L’Inghilterra vince all’esordio. Come da pronostico. E come ci si aspettava senza largheggiare. Visto che proprio l’Austria aveva reso la vita non facilissima alla squadra di casa. Ma all’Inghilterra basta un gol firmato al 17’ da Meth Mead brava a cogliere la prima vera occasione da gol della partita per conquistare il successo pieno e cominciare nel modo migliore per l’Inghilterra il cammino nell’Europeo organizzato negli stadi di casa.

Inghilterra – Austria 1-0

Meglio l’Inghilterra dell’Austria, certo. Ma soprattutto nel controllo della partita. Anche se le Leonesse hanno dimostrato una grande capacità offensiva, è sempre nella solidità difensiva che la squadra di casa costruisce le proprie certezze. Forte di una panchina lunga che consente al tecnico Wiegman di addormentare il gioco avversario e ridurlo all’inoffensiva, l’Inghilterra si conferma una delle squadre candidate alla vittoria finale. Anche se i 70mila presenti dell’Old Trafford (record assoluto per una partita dell’europeo femminile) forse si sarebbero aspettati un po’ di spettacolo in più magari qualche altra occasione.

E invece niente di tutto questo. Gol a parte, una zampata che anticipa il portiere austriaco Zinsberger e rende inutile l’intervento in extremis di Carina Wenninger, l’Inghilterra si limita a un paio di occasioni.

É anzi proprio l’Austria nel finale a sfiorare il pareggio con Barbara Dunst che si permette il lusso di superare nientemeno che Lucy Bronze costringendo all’unico vero intervento di tutta la gara Mary Earps.

L’Inghilterra vince all’esordio, prosegue la sua striscia positiva che si allunga a quindici partite e sfiora i quindici mesi. Per ora tanto basta, in attesa di verificare la reale consistenza della Norvegia, impegnata domani sera a Southampton contro l’esordiente Irlanda del Nord e prossima avversaria delle Leonesse nella gara in programma lunedì sera alle 21.