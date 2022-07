Europeo Femminile, Norvegia-Irlanda del Nord 4-1

Dominio della Norvegia nella seconda partita del gruppo A di Euro Femminile con la netta vittoria sull’Irlanda del Nord

La Norvegia raggiunge l’Inghilterra in vetta al girone A con una netta vittoria per 4-1 sull’Irlanda del Nord.

Che le ragazze dell’Irlanda del Nord fossero chiamate a una vera e propria impresa dopo le due sconfitte per 6-0 rimediate dalla Norvegia nelle ultime gare ufficiali era evidente. E la seconda partita di Euro Femminile 2022 non ha fatto altro che sottolineare quelli che erano valori abbastanza evidenti fin dalla vigilia del torneo.

Norvegia-Irlanda del Nord 4-1

Norvegia dominante, subito in gol, capace di chiudere la partita dopo nemmeno mezz’ora. Con le ragazze del Green and White Army costrette a difendersi, a volte in modo neppure particolarmente ordinato, da una squadra nettamente più forte. Dopo soli dieci minuti l’appoggio di Reiten libera Blakstad sulla sinistra per un rasoterra che beffa sul primo palo Jacqueline Burns. Tre minuti dopo, la Norvegia sorprende una difesa avversaria troppo lenta con Ada Hegerberg, al suo rientro in un Europeo dopo cinque anni senza nazionale, in appoggio per il raddoppio di Frida Maanum. Rifacendosi pienamente del pessimo Europeo 2017, niente vittorie e nemmeno un gol, le scandinave concedono il terzo gol grazie a un calcio di rigore decretato dal VAR per un intervento di Nadine Caldwell trasformato da Caroline Graham Hansen.

Il gol poco dopo l’intervallo dell’Irlanda del Nord è una bella soddisfazione. Lo firma Julie Nelson di testa su cross di Rachel Furness. Ma non arrivano altre gioie con la Norvegia che trova subito il quarto gol con Reiten creando almeno altre quattro o cinque nitide occasioni da gol per rendere ancora più netto il parziale finale.

La Norvegia, prossima avversaria dell’Inghilterra, vittoriosa ieri nell’esordio con l’Austria, ha presentato un biglietto da visita più che autorevole.