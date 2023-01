Coppa Italia femminile 2022-23. Risultati secondo turno

Pronostici rispettati nelle prime partite del secondo turno di Coppa Italia femminile con sei successi esterni delle teste di serie.

Tutto come da programma. In un format di Coppa Italia femminile che sulla carta cerca di favorire le piccole a dispetto delle favorite, le squadre di Serie A che scendono in campo per due volte in trasferta, rispettano le previsioni della vigilia e vincono. In qualche caso in modo addirittura dirompente.

Questa la sintesi dei risultati della seconda giornata di Coppa Italia

Coppa Italia Femminile 2022/2 2a giornata TORRES

SASSUOLO

0-2 GENOA

FIORENTINA

1-7 RAVENNA

SAMPDORIA

1-2 TERNANA

MILAN

0-2 CESENA

INTER

0-5 AREZZO

ROMA

0-3 TAVAGNACCO

POMIGLIANO

1-6 CITTADELLA

JUVENTUS

1-3

Coppa Italia donne, secondo turno: chi ha vinto

Mancava solo una partita al completamento del secondo turno di Coppa Italia femminile, quella tra Juventus e Cittadella, ultimo recupero e prima gara del 2023 di calcio femminile. La Juventus femminile conquista la prima vittoria dell’anno vincendo in trasferta 1-3. E ora si giocherà il primo posto nella trasferta di Brescia.



Netta vittoria della Roma nel recupero del match contro l’Arezzo, 0-3. Con largo spazio alle seconde linee le giallorosse hanno messo al sicuro il risultato già nel primo tempo con due gol in rapida successione firmati da Landstrom e Ciccotti su calcio di rigore. A tempo scaduto il gol definitivo di Haug. Roma cui a questo punto basterebbe un pareggio in casa del Como nell’ultima partita del proprio gruppo in virtù di una migliore differenza reti.

Vittoria eclatante del Pomigliano sul campo del Tavagnacco: due gol nel primo tempo per le campane con Sangare e Martinez, e poi dominio nella ripresa dopo il provvisorio 1-2 siglato da Mattesi. Pomigliano che dilaga con altri due gol di Martinez, Amorim e Ferrario fizzando il risultato su un più che comodo 1-6. A decidere la classifica del girone l’attesissimo derby tra Napoli e Pomigliano in casa delle Azzurre che vorrebbero prendersi una bella rivincita dopo la retrocessione dello scorso anno. Ma per farlo dovranno vincere con almeno tre gol di scarto.

Coppa Italia femminile 2022-23, le partite già in archivio

Nel dettaglio le altre partite giocate, girone per girone. Nel Gruppo A vittoria esterna della Sampdoria che in attesa di tornare al successo anche in campionato conquista una bella vittoria sul campo del Ravenna che la pone al comando del gruppo A. Due gol in cinque minuti per le blucerchiate che dopo soli 9’ sono già in vantaggio 0-2 grazie ai gol di Cedeno e Seghir. Tardiva la rete di Domi che riapre la partita a cinque minuti dal fischio finale.

Vittoria senza incertezze nel Gruppo D dell’Inter femminile che segna ben cinque gol sul campo del Cesena con Marinelli (2), Alborghetti, Fordos e Brustia.

Vittoria larghissima anche per la Fiorentina, testa di serie del Gruppo F e scatenata sul campo del Genoa: 1-7 il risultato finale grazie a due doppiette nel primo tempo di Longo e Boquete, un’ulteriore doppietta di Huchet prima del definito 1-7 siglato da Monnecchi. Bene nel Gruppo F anche il Milan di Maurizio Ganz che passa 0-2 a Terni grazie a Mesjasz e Piemonte.

A fronte di un avvio stagionale lento in campionato, il Sassuolo femminile conquista il suo primo successo stagionale nell’esordio di Coppa Italia del Gruppo H sul campo della Sassari Torres, 0-2 con reti di Moraca e Jane.

Le squadre che hanno giocato due gare sono già di fatto escluse dalla corsa alla prima posizione: eliminate dunque Ravenna, Arezzo, Cesena, Genoa, Ternana, Tavagnacco, Cittadella e Torres.

VEDI ANCHE: I risultati di Coppa Italia femminile della prima giornata

Questo il turno della terza e ultima giornata