Coppa Italia Femminile 2022/23: calendario e regolamento

Coppa Italia donne 2022/23, calendario di tutte le partite. Quando inizia, come funziona e quali squadre partecipano alla Coppa Italia di calcio femminile.

Coppa Italia femminile 2022 2023 – un format che non cambia, se non per pochissimi dettagli, rispetto a quello della scorsa stagione e che riporta al centro dell’attenzione il torneo che riunisce tutte le squadre di Serie A e Serie B.

Calendario Coppa Italia 2022-23 date e orari

Il programma delle gare relative alla fase a gironi è ancora in via di definizione. Tuttavia ad oggi si conoscono già le prossime partite di coppa Italia donne, relative al turno preliminare.

Coppa Italia Femminile 2022/2 Turno preliminare Cesena Trento 28 agosto, ore 17 Apulia Trani Arezzo 28 agosto, ore 17

Come visto si comincia il 28 agosto con una gara secca che coinvolge le quattro squadre promosse in Serie B dalla terza divisione, le teste di serie più basse. Un knock out game, partita a eliminazione diretta, al termine del quale solo la vincente potrà essere inserita nella seconda fase a gironi. Poi, come lo scorso anno, si gli altri incontri si concluderanno prima della sosta natalizia.

Coppa Italia femminile 2022/23, le partecipanti

Poche novità nel format della Coppa Italia che prevede tre fasi distinte. Sono 26 le squadre iscritte a questa competizione. Si comincia con il turno preliminare di qualificazione, che coinvolge quattro sole squadre. Le due promosse saranno ammesse alla fase a gironi: 24 squadre sorteggiate in gironi triangolari con gare di sola andata.

Ogni girone comprenderà una squadra di prima fascia, le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A:

Juventus

Roma

Milan

Sassuolo

Inter

Sampdoria

Fiorentina

Pomigliano.

Poi la seconda fascia che raccoglie le due neopromosse al massimo campionato (), e le sei migliori squadre di Serie B, quindi:

Parma

Como

Napoli

Lazio

Verona

Brescia

San Marino Academy

Chievo Verona.

La terza fascia sarà costituita dalle sei squadre che si sono confermate in Serie B, e dunque:

Torres

Cortefranca

Cittadella

Ravenna

Tavagnacco

Ternana

le due squadre che si qualificheranno dalla gara di qualificazione del 28 agosto. Ovvero due fra Cesena, Trento, Apulia Trani e Arezzo.

Coppa italia women 2022-23 regolamento

I gironi saranno sorteggiati esattamente come l’anno scorso: una squadra per ognuna delle fasce di merito. Gare di sola andata: la squadra meno titolata giocherà due gare in casa. Le otto teste di serie disputeranno entrambe le gare fuoricasa.

La squadra meglio classificata di ogni girone passerà direttamente ai quarti di finale che saranno sorteggiati senza alcun vincolo: quarti di finale e semifinale si disputeranno con gare di andata e ritorno. A chiudere il torneo la finale secca, in campo neutro. Le top seeded di Serie A che arriveranno in finale disputeranno dunque non meno di sette partite di Coppa Italia. Due nella fase a gironi, poi andata e ritorno di quarti e semifinale oltre alla finalissima. Più di quelle che le teste di serie giocheranno nella Coppa Italia maschile visto che saranno iscritte di diritto agli ottavi di finale, in casa e senza gara di ritorno se non solo nelle semifinali.

L’albo d’oro della Coppa Italia

Si tratta della terza Coppa Italia consecutiva che si svolge con questa modalità particolare, a 26 squadre. Dopo la riforma dei campionati a cavallo tra il 2015 e il 2017, molte cose sono cambiate nell’organizzazione del torneo e soprattutto negli equilibri delle squadre in campo. Le società che dominavano la scena fino a dieci-quindici anni fa, hanno lasciato il campo alle squadre rifondate dai grandi club.

La prossima sarà la 51esima edizione della Coppa Italia femminile. Vincitrice dello scorso anno la Juventus, secondo trofeo stagionale e seconda Coppa in assoluto, vittoriosa in finale sulla Roma, grande rivale anche in campionato, seconda classifica in Serie A e in procinto di fare il suo esordio in Champions League.

L’albo d’oro vede al comando della classifica delle vittorie la Torres con otto trofei, seguita dalla Lazio (4). La Roma ha conquistato il suo primo trofeo due anni fa in finale sul Milan e in nelle ultime due edizioni ha presenziato ad entrambe le finali. Un’impresa che non è riuscita nemmeno alla Juventus che nonostante cinque titoli di Serie A consecutivi negli ultimi cinque anni ha alzato la Coppa Italia solo due volte dal 2018 a oggi. Non assegnata a causa della pandemia quella del 2020.