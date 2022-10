Zurigo vs Juventus femminile Champions 2022-23. Quando si gioca

Juventus femminile contro lo Zurigo. Prima giornata dei gironi di Uefa Women’s Champions League 2022/23. A che ora si gioca, probabili formazioni e dove vederla.

Zurigo-Juve femminile. Prima uscita ufficiale nella fase a gironi di Champions League per la Juventus Women in una stagione europea che, per la verità, è cominciata da un pezzo. Le bianconere infatti hanno già giocato con 4 gare e superato i primi due turni di qualificazione.

Ora però inizia un girone difficile, per la Juventus donne, costretta a confrontarsi con le campionesse in carica dell’Olympique Lione e nientemeno che l’Arsenal, la squadra che rappresenta il passato di Joe Montemurro. Ma la prima partita è contro lo Zurigo, squadra alla portata delle bianconere che per fare quadrare i conti andrà battuta due volte.

Champions femminile 2022/23, gironi: Juventus e Roma

Juventus Women, le avversarie dello Zurich FC

Anche lo Zurich arriva da una doppia fase di qualificazione: nella prima successo 6-0 sul Klaksvik Kvinnur, formazione delle Far Oer. Poi la vittoria di misura sulle ciprioti dell’Apoel Limassol che ospitavano il girone. Agevole il passaggio nel secondo turno con una doppia vittoria 0-7 in trasferta e 3-0 in casa, contro le bosniache del’SFK 3000.

Lo Zurich vanta ben 23 volte titoli di Super League femminile in Svizzera, ma non è mai andato oltre gli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso anno erano addirittura uscite al primo turno. Una squadra quadrata che si appoggia soprattutto intorno all’esperienza di Fabienne Humm, 35 anni, molta esperienza internazionale anche con la rappresentativa elvetica che ha iniziato la stagione a suon di gol: cinque nel big match contro il Basilea vinto dallo Zurigo per 8-0. La squadra svizzera è reduce dal 4-1 sul Lucerna (doppietta di Pilgrim con reti di Megroz e ancora Humm) per una squadra che è al terzo posto in campionato sei punti sotto il Servette, vecchio avversario europeo della Juve, a punteggio pieno in classifica. La Juventus arriva invece dalla netta vittoria di Serie A, contro la Sampdoria.

Zurigo-Juventus femminile Champions, formazioni

Queste le probabili formazioni in campo, in base alle scelte dei due allenatori, vale a dire Inka Grings per la squadra svizzera e Joe Montemurro per la Juve donne.

ZURIGO (4-3-3): Romero; Riesen, Stierli, Vetterlein, Rey; Bernauer, Markou, Piubel; Megroz, Humm, Dubs.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Nilden, Gama, Salvai, Boattin; Caruso, Rosucci, Grosso; Cernoia, Girelli, Bonansea.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Zurigo vs Juventus donne, orario e come guardarla

La partita valida per la prima giornata del girone di Champions League femminile, si gioca mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18:45 presso il Wefox Arena di Sciaffusa. Arbitra la spagnola Ainara Acevedo.

Sarà possibile vedere l’incontro solo pagando un abbonamento, in streaming su Dazn o sul canale tematico Juventus Tv. L’altra partita del Gruppo C si gioca alle 21:00, Olympique Lione che ospita l’Arsenal. Prossimo turno per le bianconere, in programma la settimana successiva. La Juventus giocherà in casa giovedì 27 settembre contro il Lione, ma prima bisogna battere le avversarie svizzere.