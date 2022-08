Champions League femminile: Juventus Vs Kyriat Gat. Chi sono le avversarie

Juventus femminile Kyriat Gat, qualificazione Champions League. Quando gioca e come vedere la Juve donne. Punti di forza della squadra avversaria.

É il momento della verità per la Juventus Women e la Roma femminile. In Champions League l’Italia potrebbe compiere un clamoroso salto di qualità presentando addirittura due squadre nella fase a gironi.

Sarebbe la prima volta da quando la competizione è stata definitivamente rinnovata con l’istituzione di una seconda fase a sedici squadre suddivise in quattro gruppi. Due partite importantissimi anche per fare crescere punteggio e reputazione dell’Italia nel ranking UEFA, il che potrebbe significare moltissimo l’anno prossimo per avere abbinamenti più agevoli e sorteggi meno proibitivi come è sussesso alla Juve donne. Vediamo chi sono le avversarie delle bianconere.

Glasgow City – Roma 1-3, impresa storica delle giallorosse

Partita Juventus vs Kiryat Gat

La Juventus femminile capace di arrivare fino ai quarti di finale della Champions quest’anno è stata inserita in fase di sorteggio tra le teste di serie della prima fascia. Juventus Women fortunata anche negli abbinamenti. Le ragazze del Racing FC Union Luxembourg, battute nettamente per 4-0, si sono rivelate un buon allenamento più che un banco di prova. Partita senza storia. Le israeliane del Kiryat Gat (in qualche caso denominata Qiryat), che hanno facilmente battuto le estoni del Flora Tallin (5-0) potrebbero rappresentare qualche insidia in più.

Il Kiryat Gat è una squadra giovane, che vanta solo dodici anni di storia: ma che è cresciuta moltissimo nel corso delle ultime stagioni e che per la seconda volta consecutiva lo scorso anno ha conseguito il cosiddetto triplete nazionale, campionato, coppa e supercoppa.

Una formazione che di sicuro non ha la qualità e le individualità della Juventus femminile ma che ha dimostrato di saper giocare un calcio pratico, essenziale e a tratti piacevole con una sola punta, l’attaccante brasiliana Dany Helena, grande protagonista con tre gol nella semifinale contro il Flora, che si è dimostrata elemento molto pericoloso in abbinamento con le giocate in appoggio della trequartista Keren Or Edri, 19 anni appena, talento davvero molto interessante.

Quando gioca la Juve femminile contro il Kyriat Gat

La partita è in programma domenica alle 20.30, sempre a Vinovo. In palio c’è la riconferma alla fase ai gironi di Champions League. La partita sarà visibile sui canali di Juve Tv

Il primo gol della stagione europea della Juventus firmato da Martina Rosucci

