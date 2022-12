Partite Serie C femminile 13^ giornata. Riposo Orobica, opportunità per il Pinerolo

Serie C femminile 2022/2023. Partite della tredicesima giornata dei gironi A, B e C. Calendario

Il campionato di Serie C femminile torna in campo dopo un weekend di sosta per la disputa della Coppa Italia di categoria. La tredicesima giornata scatterà sabato 10 dicembre con la disputa dei primi due anticipi, mentre domenica si giocheranno tutte le altre partite in calendario.

Partite e arbitri Serie C femminile tredicesima giornata Girone A

Nel Girone A il Pinerolo ha la ghiotta occasione di allungare in vetta alla classifica sfruttando il turno di riposo dell’Orobica. Le piemontesi dovranno però vedersela con il Pavia, formazione terza della classe e con la miglior difesa del raggruppamento con soli 6 gol subiti.

Sabato 10 dicembre ore 14.30

Freedom-Su Planu (Tassano di Chivasso)

Domenica 11 dicembre ore 14.30

Pavia-Pinerolo (Giannì di Reggio Emilia)

Angelo Baiardo-Azalee Solbiatese (Mazzoni di Prato)

Independiente Ivrea-Lucchese (Pizzi di Bergamo)

Real Meda-Vittuone (Munfuletto di Bra)

Pontedera-Fiamma Monza (Rashed di Imola)

Pro Sesto-Spezia (El Amil di Nichelino)

Riposa: Orobica Bergamo

Partite e arbitri Serie C femminile tredicesima giornata Girone B

La capolista Bologna parte con i favori del pronostico nel turno che la vede impegnata in casa della Triestina. Le inseguitrici Meran Women e Lumezzane giocheranno a loro volta in trasferta rispettivamente sui campi di Jesina e Padova.

Sabato 10 dicembre ore 17.30

Portogruaro-Vicenza (Marangone di Udine)

Domenica 11 dicembre ore 14.30

Padova-Lumezzane (Moretti di Cesena)

Sambenedettese-Riccione (Verrocchi di Sulmona)

Villorba-Venezia (Maccorin di Pordenone)

Rinascita Doccia-Orvieto (Arcidiacono di Acireale)

Venezia 1985-Lebowski (Esposito di Napoli)

Triestina-Bologna (Palmieri di Conegliano)

Jesina-Meran (Iheukwumere di L’Aquila)

Partite e arbitri Serie C femminile tredicesima giornata Girone C

Opportunità per la Res Women, unica squadra rimasta a punteggio pieno, che riceve la Salernitana nel posticipo del Girone C. Le inseguitrici Trastevere, Chieti e Lecce giocheranno invece d’anticipo e proveranno a non perdere altro terreno dalla capolista.

Domenica 11 dicembre ore 10

Crotone-Trastevere (Toro di Catania)

Domenica 11 dicembre ore 11

Women Lecce-Academy Sant’Agata (Lepera di Rossano)

Domenica 11 dicembre ore 14

Palermo-Chieti (Meta di Vicenza)

Domenica 11 dicembre ore 14.30

Cantera Adriatica Pescara-Grifone Gialloverde (Gagliardi di San Benedetto del Tronto)

Frosinone-Cosenza (Decimo di Napoli)

Independent-Roma (Lascaro di Matera)

Vis Mediterranea Soccer-Match Point Matera (Petraglione di Termoli)

Domenica 11 dicembre ore 15.30

Res Women-Salernitana (Tagliente di Brindisi)

