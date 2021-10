Calcio femminile quinta giornata. Le partite di oggi

Calcio femminile – Tre le partite di Serie A per completare il quadro di una quinta giornata interessante. Ecco quali sono le partite di oggi.

Sassuolo – Lazio

Classico scontro testa coda tra Sassuolo, a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante partite, e Lazio, unica squadra a quota zero e con una difesa davvero in difficoltà considerando i 17 gol subiti fin qui. Le emiliane hanno la possibilità di reggere il ritmo della Juventus, che ieri ha vinto con la Roma in trasferta e di affiancare le bianconere al comando della classifica.

Si tratta della prima sfida in assoluto in Serie A tra le emiliane, imbattuto da nove turni contro le squadre neopromosse, e le capitoline. Lazio che ha numeri preoccupanti non solo sotto l’aspetto dei gol subiti ma anche delle occasioni concesse. Sassuolo che dal canto suo vanta ben tre cleen sheet nei primi quattro match stagionali dimostrandosi una delle difese al momento più solide del campionato, un solo gol subito (come la Juventus).

Napoli femminile – Milan

L’ultima vittima del Sassuolo è stato proprio il Milan, clamorosamente sconfitto in casa domenica scorsa dalle neroverdi. La squadra di Maurizio Ganz cercherà immediatamente il riscatto contro il Napoli, squadra che lo scorso anno le rossonere hanno nettamente battuto due volte ma che questa stagione sembra più attrezzato e più esperto per puntare a una salvezza senza troppe ansie. Il Napoli ha nel Milan una difesa molto ostica: quella rossonera è la squadra contro la quale il clu partenopeo ha segnato meno gol in assoluto. Ex di turno da sottolineare è Valentina Giacinti, che ha firmato i suoi primi 17 gol in Serie A proprio con il Napoli nel 2012/13.

Pomigliano – Inter

Completa il quadro la sfida esterna dell’Inter che dopo il rinvio della gara della settimana scorsa a causa di alcune positività torna in campo in casa del Pomigliano d’Arco, alla ricerca della sua prima vittoria in Serie A. L’Inter sta crescendo: Rita Guarino ha implementato e di molto le statistiche della squadra nerazzurra che al momento è la squadra di Serie A donne che conclude a rete più di chiunque altra, anche più della Juve, con una percentuale che sfiora il 60%. Attenzione a Deborah Salvatori Rinaldi, tesserata quest’anno dal Pomigliano che all’Inter ha già segnato quando vestiva la maglia del Milan in quello che fu il primo derby del massimo campionato femminile, era il 2019.

