Nazionale femminile di pallavolo campione d’ Europa

Pallavolo, allo Stark Arena di Belgrado la Nazionale femminile guidata dal ct Mazzanti ha vinto gli Europei dopo 12 anni.

Non ci sono solo la Nazionale di calcio e le tante medagli vinte alle Olimpiadi, l’Italia dello sposrt regala ancora un trofeo con la vittoria delle azzurre della pallavolo che si sono imposte contro la Serbia.

Le ragazze di Mazzanti hanno superato la finale con per 3-1 (24-26, 25-22, 25-19, 25-11),laureandosi così campione d’Europa.

Pallavolo donne Campione d’Europa

Non succedeva da 12 anni, ma la volontà di cancellare le delusioni subite alle Olimpiadi ha portato ad uno storico risultato. Tra le migliori in campo Myriam Sylla e Paola Egonu ( premiata come migliore giocatrice).

Articolo in aggiornamento