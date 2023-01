Buongiorno Mamma 2 quando inizia la fiction Mediaset con Raul Bova in Tv. Anticipazioni, attori, novità e come guardarla in streaming.

Buongiorno, Mamma 2a stagione è una delle fiction Mediaset più attese nel 2023. Non solo per una trama originale e intrigante, ma anche per la bravura degli attori protagonisti, Raul Bova e Maria Chiara Giannetta in particolare. Per questo i fan della serie saranno felici di sapere che le nuove puntate del telefilm stanno per tornare in onda e in prima visione su Canale 5.

Ecco quando usciranno le puntate della nuova stagione su Canale 5, cosa aspettarsi e chi sono i protagonisti.

Quando ricomincia Buongiorno mamma 2

La fiction che racconta la storia della famiglia Borghi, all’apparenza simile a quella di molte altre, ma in realtà molto complicata dagli eventi della vita verrà trasmessa a partire dal 15 febbraio 2023 su Canale 5. Le puntate si potranno guardare in prima serata gratis in tv, di conseguenza intorno alle ore 21:30.

In altre parole, per gli spettatori delle reti Mediaset Buongiorno Mamma, andrà in onda subito dopo la fine di Fosca Innocenti 2 la serie attualmente in onda ogni venerdì su Canale 5.

Buongiorno, mamma 2 quante puntate ci sono

Sono 12 gli episodi previsti durante la seconda stagione di Buongiorno, Mamma! Si tratta dello stesso numero di puntate da cui era composta la prima serie. Ma per ogni serata vedremo 2 puntate. Questo significa che in totale saranno 6 le serate in cui la serie ci terrà compagnia.

Visto che la fiction verrà trasmessa ogni mercoledì, con cadenza settimanale, la fine della seconda stagione di Buongiorno, mamma! è prevista per il 22 marzo 2023.

Trama e anticipazioni sulla seconda stagione

Dopo una prima stagione molto amata dal pubblico, anche durante la seconda il capo famiglia Guido e Anna, sua moglie finita in coma, continueranno le loro avventure assieme ai figli e agli altri personaggi. Intanto nuovi flashback spiegheranno meglio tutti i fatti accaduti e faranno luce sui segreti custoditi dai personaggi.

Ovviamente quello che gli spettatori vogliono sapere è se Anna si sveglierà finalmente. Ma per conoscere la risposta bisognerà aspettare l’inizio delle nuove puntate, previste dal 15 febbraio 2023 in poi.

Cast e nomi attori Buongiorno Mamma 2

Ecco la lista degli attori e il nome del personaggio che interpretano all’interno della fiction Mediaset:

Maria Chiara Giannetta, nei panni di Anna Della Rosa

nei panni di Anna Della Rosa Raul Bova, che interpreta il personaggio di Guido Borghi

che interpreta il personaggio di Guido Borghi Ginevra Francesconi , alias Sole Borghi nel telefilm

, alias Sole Borghi nel telefilm Beatrice Arnera , nei panni di Agata Scalzi

, nei panni di Agata Scalzi Elena Funari , ovvero Francesca Borghi

, ovvero Francesca Borghi Matteo Osca Giuggioli , che interpreta Jacopo Borghi

, che interpreta Jacopo Borghi Ersamo Genzini , nella fiction Armando

, nella fiction Armando Filippo Gili

Serena Autieri, interpreta il personaggio di Miriam Castellani

interpreta il personaggio di Miriam Castellani Stella Egitto, nei panni di Maurizia Scalzi.

Buongiorno, mamma 2 dove vederla in streaming

Abbiamo visto quando esce Buongiorno Mamma 2, la serie televisiva Mediaset in onda su Canale 5. Ma se preferite guardarla in streaming potete utilizzare il servizio gratuito offerto da Mediaset Infinity per rivedere gli episodi andati in onda in qualsiasi momento.

Per ora sulla piattaforma trovate solo gli episodi della prima stagione, per rinfrescarvi la memoria in attesa delle nuove puntate o da vedere per la prima volta, se non lo avete ancora fatto. Ma dopo la messa in onda dei primi episodi della seconda stagione troverete anche questi.

Ricordiamo che questa fiction per quanto avvincente, racconta una storia vera di una mamma (Angela Moroni) che cadde in un lungo sonno durato 29 anni. Insomma, c’è anche questo elemento che rende ancora più attesa la seconda stagione di Buongiorno, mamma in onda nelle prossime settimane su Canale 5.