Le 5 migliori serie da vedere su Netflix a novembre

Quali sono le Serie Tv su Netflix a novembre 2022. Ecco l’elenco delle migliori da vedere, quando escono e di cosa parlano.

Serie Netflix. Siamo ormai in pieno autunno, la stagione perfetta per trascorrere serate a vedere telefilm fra divano e copertine. Per questo abbiamo selezionato le 5 titoli da non perdere in uscita a novembre 2022 su Netflix. Ecco quali sono e il calendario delle uscite.

1- Elite

La sesta stagione di una delle fiction più attese e discusse di sempre, disponibile nel catalogo Netflix dal 18 novembre 2022. Nuove storie d’amore e terribili segreti stanno per cambiare definitivamente i rapporti e le vita dei protagonisti di questi studenti. Per chi non conoscesse questa fiction, rientra nel genere gialli e misteri, sfociando spesso nel drama. Se vi piacciono queste tipologie di contenuti, vi consigliamo di recuperare già da ora le prime 5 stagioni su Netflix con una maratona, per arrivare pronti ai nuovi episodi.

2- The Crown

The Crown, la serie che racconta le vicende della royal family britannica torna con la quinta stagione dal 9 novembre 2022 su Netflix. Nelle nuove puntate la Regina Elisabetta, alla soglia del suo 40° anniversario al trono, riflette sulle nuove sfide che attendono il Regno. Intanto però le tensioni aumentano visto che il figlio Carlo spinge per avere il divorzio da Lady Diana. Se amate le vicende della corona questa fiction è letteralmente fatta per voi.

3- First Love

Telefilm d’amore, che racconta il primo grande rapporto fra due giovani. Da teeneger follemente innamorati, ma da adulti molto diversi rispetto al passato, Come se alla loro vita mancasse qualcosa. Serie d’amore disponibile dal 24 novembre.

4- Mercoledì

L’inquietante figlia della bizzarra Famiglia Addams è la protagonista principale di Mercoledì. Ovviamente anche tutti gli altri componenti degli Addams e i loro strampalati amici fanno parte della storia, che tuttavia è incentrata sulla figlia di Morticia e Gomez. La prima imperdibile stagione sarà disponibile dal 23 novembre 2022.

5- Manifest

Se volete invece una serie da vedere già a inizio novembre, ecco a voi Manifest, disponibile dal venerdì 4. Si tratta della quarta stagione, suddivisa in due parti da 10 episodi ciascuna, in cui i passeggeri del volo 828 cercano in tutti i modi di sopravvivere a un destino già scritto per l’oro, visto che hanno i giorni contati.

Qual è la serie Tv più bella in assoluto su Netflix

Quelle che abbiamo visto sono le 5 più belle serie televisive disponibile da novembre 2022. Scegliere qual è la migliore in assoluto è difficile, vi assicuriamo che vale la pena dare una chance ad ognuna di loro. Sicuramente però la più chiacchierata fra tutto è The Crown, visto che i reali non passano mia di moda e ora dopo la morte della Regina Elisabetta II ancora di più.

Ma se volete sapere qual è la fiction più bella di sempre allora la scelta è assai più ardua, ma soprattutto soggettiva. Di sicuro potete divertirvi a scegliere fra le diverse centinaia di serie disponibili in streaming su questa piattaforma e solo dopo tante maratone forse avrete una risposta. Intanto che ne dite di cominciare dalle 5 da guardare assolutamente su Netflix che vi abbiamo proposto qui? Buona visione e buon divertimento.

