The Crown, quando esce la quinta stagione. Cast episodi e polemiche

La quinta serie di The Crown esce il 9 novembre. Cast, attori e polemiche sulla serie televisiva che racconta la vita di Elisabetta II e la famiglia reale inglese.

Il catalogo Netflix di novembre 2022 contempla l’uscita di The Crown 5, la pluripremiata serie televisiva che tra finzione e realtà racconta la storia della Regina Elisabetta II e della Royal Family. Ecco le ultime news comprese le nuove foto, critiche e ultime polemiche.

The Crown 5 il cast

Il ruolo della Regina Elisabetta in questa serie viene interpretato dall’attrice Imelda Stantum che sostituisce Olivia Colman protagonista dell’ultima serie, mentre l’attore britannico Dominic West veste i panni dell’allora Principe Carlo ora diventato Re a seguito della scomparsa della Regina Elisabetta.

L’attrice Elizabeth Debicki interpreta invece il ruolo di Diana mentre Lesley Manville quello della principessa Margaret.

The Crown 5 Netflix polemiche

La quinta stagione della serie Tv streaming narra il periodo storico più difficile del regno di Elisabetta II, ovvero quando suo figlio Carlo ha rischiato di creare una crisi costituzionale per la Monarchia con il divorzio dalla prima moglie Diana.

Insomma si tratta forse del periodo peggiore della Royal Family, che come molti sanno si è concluso con la scomparsa della povera principessa Diana mai dimenticata dagli inglesi e in tutto il mondo.

Si parla quindi di fatti reali, ma che hanno suscitato un vespaio di polemiche proprio ora che Carlo siede sul trono inglese a tal punto da coinvolgere Netflix a rispondere alle critiche.

A dire il vero la Royal Family non è mai intervenuta direttamente, ma da quanto si apprende tutte le polemiche sono nate a seguito di un articolo pubblicato dal The Telegraph, (quotidiano vicino alla corona), in cui dichiara: che è inappropriato mostrare in Tv i conflitti tra Carlo e Diana proprio ora che la popolarità di Re Carlo è cresciuta.

Quindi siamo alle solite, tutto quello che riguarda la famiglia reale inglese alla fine diventa sempre gossip. Tuttavia nonostante le critiche e polemiche, per The Crown è prevista una sesta serie, non è chiaro però se verrà fatta visto che da quanto dichiarato la sceneggiatura prevede la drammatica scomparsa di Diana e questa è la parte più delicata e più scomoda della storia e per la Monarchia inglese.

The Crown 5 sarà trasmesso da Netflix in data 9 novembre in Italia così come negli altri paesi, gli episodi previsti della quinta serie sono 9.