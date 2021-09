Amazon prime video settembre 2021. Catalogo film e serie tv

Amazon prime video film e serie tv in uscita. Ecco le novità del catalogo di settembre 2021. Calendario, trailer e trame.

Amazon Prime Video. Il catalogo di film e serie televisive da guardare su questa piattaforma si arricchisce sempre di più. Fra esclusive assolute e produzioni originali c’è l’imbarazzo della scelta per gli abbonati. Ecco allora le novità in uscita a settembre su Prime video.

VEDI ANCHE: AMAZON PRIME VIDEO IL FILM SU LAURA PAUSINI

Film da vedere su Amazon Prime video a settembre 2021

Partiamo dai film, che propongono un mix fra musical, storie avventurose e drama. Di seguito trailer, trama e data di uscita sulla piattaforma di ognuno.

Cenerentola

Il musical con protagonista la cantante e attrice Camilla Cabello che propone cover di canzoni, fra le più belle di sempre. Si tratta di una rivisitazione moderna della famosa fiaba di Cenerentola, in cui la giovane protagonista viene aiutata a realizzare i propri sogni. Streaming disponibile dal 3 settembre in anteprima esclusiva su Prime Video.

The Voyeurs

Film che racconta di una giovane coppia che si interessa alla vita sessuale dei loro vicini. La curiosità iniziale diventa poi ossessione, quando un tradimento complica di molto le cose. Un titolo thriller da non perdere a partire dal 10 settembre su questa piattaforma.

Everybody’s Talning About Jamie

Titolo che mette al centro la vita di un adolescente che sogna una vita da palcoscenico e desidera diventare drag queen. La sua volontà è sostenuta da alcuni, ma osteggiata da altri. Un film che fa riflettere sui pregiudizi, da guardare dal 17 settembre 2021.

Le Bal Des Folles

Il racconto di una giovane donna che vive a fine XIX secolo e ha un potere speciale, quello di sentire i morti. Quando però la famiglia scopre il suo segreto, la portano in ospedale. Titolo disponibile in versione originale sottotitolata e doppiata, dal 17 settembre su prime video.

Altri film in uscita a settembre su Amazon prime video

Abbiamo visto i principali film in uscita a settembre, ma nel catalogo Amazon Prime ne arriveranno tantissimi altri. Fra questi spiccano:

Il giudizio , dal 20 settembre in anteprima esclusiva

, dal 20 settembre in anteprima esclusiva Birds of Paradise, dal 24 settembre

dal 24 settembre The Amazing Spiderman 2 – il potere di Electro , dal primo settembre

, dal primo settembre Jurassic City, dal 13 settembre

dal 13 settembre Sicario, disponibile dal 24 settembre.

VEDI ANCHE: FILM ROMANTICI SU AMAZON PRIME VIDEO

Amazon prime video serie tv da guardare a settembre 2021

Veniamo ora alle serie televisive, capaci di lasciare gli spettatori incollati allo schermo. Quelle che per intenderci uno streaming tira l’altro. Ecco le nuove proposte Amazon di settembre.

LuLaRich

E’ una docuserie che parla di LuLaRoe, la società nota per i suoi leggings morbidissimi, arrivati a donne di tutto il mondo grazie ad un esercito di rivenditori indipendenti. I 4 episodi previsti dal titolo sono disponibili dal 10 settembre.

Goliath

La stagione finale della serie di successo Amazon Original. Questa volta l’avvocato McBride torna alle suo origini, collaborando con Patty e cercando di smantellare la florida industria americana degli oppioidi. Queste e le precedenti stagioni, le trovate su Amazon prime video dal 24 settembre.

Savage X Fenty show

Il volume 3 dello show con protagonista la pop star della musica internazionale Rihanna. Un titolo che unisce la moda e lo spettacolo, con riprese all’apparenza semplici, ma di sicuro impatto. Disponibile per lo streaming dal 24 settembre sull’app di Amazon prime video.

Altre serie tv in uscita a settembre 2021 su Prime video

Per chi non è mai sazio di fiction, ecco gli altri titoli da non perdere assolutamente nel mese di settembre:

PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda, un documentario sul calcio e sulla squadra della capitale francese. Dal 10 settembre.

un documentario sul calcio e sulla squadra della capitale francese. Dal 10 settembre. Voltaire High , ambientata in un liceo degli anni 60′, ma con temi ancora attuali. Dal 10 settembre su prime video.

, ambientata in un liceo degli anni 60′, ma con temi ancora attuali. Dal 10 settembre su prime video. Back to the Rafters , serie australiana che racconta le complicate vite familiari dei suoi protagonisti, disponibile dal 17 settembre.

, serie australiana che racconta le complicate vite familiari dei suoi protagonisti, disponibile dal 17 settembre. Do, Re & Mi , prodotto di animazione per bambini, da guardare a partire dal 17 settembre.

, prodotto di animazione per bambini, da guardare a partire dal 17 settembre. Fear The Walking dead, con la sesta stagione presente sulla piattaforma dal 5 settembre.

Ora è proprio tutto per quanto riguarda il catalogo film e serie tv in uscita a settembre 2021 su Amazon Prime Video. Come avrete capito la scelta non manca, specie sugli show e le proposte originali. Ma anche chi ama i classici può trovare i titoli giusti cercando fra quelli presenti in piattaforma.

VEDI ANCHE: