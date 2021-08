Disney + serie tv da vedere a settembre 2021. Catalogo nuove uscite

Disney plus nuove serie tv in uscita a settembre 2021. Ecco i titoli da vedere in streaming su Disney plus. Trame e date catalogo.

Disney +. Catalogo sempre più ampio per la piattaforma streaming della Disney, soprattutto per quanto riguarda le serie tv, adatte per tutte le età. A conferma di questo vediamo i nuovi contenuti in uscita a settembre 2021, fra prodotti original e titoli già noti al pubblico.

Y: L’ultimo uomo

Partiamo con la serie originale drama, che si svolge in un mondo post apocalittico in cui una catastrofe ha sterminato i mammiferi con cromosoma Y. Ma i sopravvissuti cercano in tutti modi di ricostruire un mondo migliore. Primi episodi disponibili in streaming dal 22 settembre.

American Horror Story

La popolare serie televisiva antologica che esplora l’horror nelle varie forme, proponendo scenari sempre diversi, sanguinosi e al tempo stesso inquietanti. Tutte le 9 stagioni di questa serie cult sono disponibili dal primo settembre su Disney +.

American Horror Stories

Spin off della serie precedente, composta da 7 episodi, che in questo caso propone una storia horror diversa per ognuno degli episodi. Da vedere sulla piattaforma Disney plus a partire dall’8 settembre.

Un Solo Nome: Feyenoord

Una docu-serie che mostra le vicende della squadra di calcio di Rotterdam, ovvero il Feyenoord. Chi ama questo sport non può perdersi i retroscena e filmati delle spogliatoio di squadra e allenatore al lavoro, dal 1° settembre su questa piattaforma.

The Great North

E’ la sitcom animata che racconta le avventure della famiglia Tobin che vive in Alaska. Il padre Beef cerca di tenere vicino i figli, che però sono attratti dal mondo glamour dal centro commerciale del posto. Primi episodi disponibili dal 29 settembre su Dinsey plus.

The resident

Uno dei medical drama più amati, torna con la quarta stagione. La trama racconta l’eroismo degli operatori sanitari, alle prese con le difficoltà quotidiane in ospedale, ma anche con vite private per nulla facili da gestire. Fiction da guardare dall’8 settembre 2021 sull’App di Disney +.

Sons of Anarchy

Il titolo che racconta la storia di un gruppo di motociclisti, capaci di proteggere la loro città dall’invasione di spacciatori e non solo. Il tutto portando avanti un traffico d’armi. Telefilm adrenalinico disponibile in streaming a partire dal 29 settembre.

Grand Hotel

Serie drama ambientata a Miami, in un hotel a conduzione familiare dove i titolari e ospiti si godono la ricchezza, ma nascondo segreti terribili. La prima stagione di questo titolo la trovate dal 29 settembre su Disney.

Altre serie in uscita su Disney + a settembre 2021

Non è tutto, infatti ci sono tante altri titoli in uscita a settembre su questa piattaforma streaming. Come ad esempio:

Stumptown, che racconta le vicende di una donna veterana dell’esercito, disponibile dal 15 settembre.

che racconta le vicende di una donna veterana dell’esercito, disponibile dal 15 settembre. Single Parents, commedia con protagonisti un gruppo di genitori single, da non perdere a partire dal 1° settembre.

commedia con protagonisti un gruppo di genitori single, da non perdere a partire dal 1° settembre. The Orville, ambientata nello spazio e 400 anni nel futuro. Dal 15 settembre nel catalogo.

ambientata nello spazio e 400 anni nel futuro. Dal 15 settembre nel catalogo. Black-Ish, che riporta la storia di una famiglia dalla forte identità culturale. Sesta stagione disponibile dal 22 settembre.

che riporta la storia di una famiglia dalla forte identità culturale. Sesta stagione disponibile dal 22 settembre. Bless The Harts, commedia animata presente nel catalogo dal 15 settembre.

Queste le serie tv da guardare a settembre 2021 su Disney +. Come abbiamo visto il catalogo di questa piattaforma si arricchisce ogni giorno di più con titoli di vario genere, dagli horror alle commedie passando per le sitcom animate. A voi non resta che scegliere quale telefilm iniziare a seguire e godervi lo streaming.

