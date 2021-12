Ricetta Sformato di cime di rapa con formaggio.

Lo sformato di cime di rapa è un piatto unico molto gustoso e piuttosto veloce da preparare. La ricetta per cucinare di questa pietanza invernale a base di verdure ( anche avanzate) è molto semplice, vi basterà seguire le indicazioni e le foto passo passo per preparare un piatto speciale con questa verdura invernale. Ecco come si fa.

tempo di preparazione 10 minuti

tempo di cottura 40 minuti

tempo complessivo 50 minuti

Ingredienti per 4 persone:

400 gr. di cime di rapa cotte pangrattato q.b. olio extravergine di oliva q.b. 2 uova sale rosa q.b. pepe nero q.b. 1 cucchiaio di pecorino grattugiato 1 mozzarella fiordilatte qualche pomodoro ciliegino 2 spicchi di aglio

Preparazione ricetta sformato di cime di rapa



Fate insaporire le cime di rapa lessate tagliate a pezzi in una padella antiaderente con 2 cucchiai di olio extravergine, qualche pomodoro ciliegino tagliato a metà e gli spicchi di aglio pelati ma lasciati interi e leggermente schiacciati. Fatele saltare per 5 minuti mescolando spesso. Poi spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

Nel frattempo ungete una pirofila con un poco di olio extravergine di oliva sia sul fondo che sui bordi. Infine spolverizzate con il pangrattato eliminandone l’eccesso.

Rompete le uova in una terrina e conditele con sale rosa e pepe nero appena macinato. Sbattetele con una forchetta e poi unite il pecorino grattugiato facendolo amalgamare alle uova.

Aggiungete al composto di uova le cime di rapa con tutto il condimento. Mescolate bene e poi trasferite il composto nella pirofila. Livellatelo bene e spolverizzate con un cucchiaio di pangrattato.

Distribuite sulla superficie la mozzarella tagliata a fette. Spolverizzate ancora con un cucchiaio di pangrattato e mettete nel forno già caldo a 180 gradi.

Lasciate cuocere per 30 minuti e poi estraete dal forno. Fate riposare lo sformato di cime di rapa per una decina di minuti e poi trasferitelo su di un piatto da portata. Servite in tavola e buon appetito!!!

Cime di rapa gli abbinamenti perfetti

Le cime di rapa nella cucina italiana si combinano con la pasta o con salsicce, la pietanza più nota è quella delle orecchiette pugliesi. Quella che vi abbiamo proposto è una ricetta sfiziosa e leggera per gustare questa verdura di stagione da accompagnare con un tagliere misto di salumi e formaggi insieme a fette di pane casereccio bruschettate per un pranzo o una cena all’insegna del “rustico”: risulterà un piatto unico molto gradevole e apprezzato oltre che originale!!!