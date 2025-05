Come fare la besciamella perfetta: ricetta base, dosi e varianti leggere

Come fare la besciamella perfetta: ricetta base con dosi corrette, varianti leggere e consigli pratici per lasagne, verdure e primi piatti.

La besciamella (nota anche come salsa besciamella o béchamel) è una preparazione base della cucina italiana e francese. Utilizzata in piatti iconici come lasagne al forno, cannelloni, verdure gratinate e ricette di pasta, si prepara in pochi minuti con pochi ingredienti.

Questa guida vi accompagna passo passo nella preparazione della besciamella fatta in casa. Qui trovate tutto: gli ingredienti, le dosi giuste a seconda della teglia o del piatto, i consigli per non sbagliare e anche le varianti più leggere, senza burro o senza latte. Subito sotto trovate la ricetta completa, spiegata in modo semplice e chiaro.

Besciamella ricetta

Per iniziare partiamo dalle dosi qui indicate che seguono una proporzione classica consolidata, e sono adattate per ottenere circa 250 ml di salsa besciamella.

Questa quantità è sufficiente per:

– 1 teglia piccola di verdure al forno (2 persone)

– 2 lasagne monoporzione basse

– 1 strato abbondante in una teglia media a 3 strati

Per una lasagna da 4-5 strati è consigliabile preparare almeno 500 ml di salsa. Questa quantità è sufficiente per una teglia media da 4 porzioni: ogni strato di pasta al forno richiede infatti circa 100-120 ml di salsa.

Per le dosi precise della besciamella, consultate anche la nostra guida alle salse per la pasta.

E adesso vediamo come si fa una buona crème beschamel

Tempi di Preparazione: 5 minuti

Cottura: 5-6 minuti

Tempo totale: circa 10-12 minuti

Procedimento

Fare la besciamella è più facile di quanto sembri. Ecco tutti i passaggi da seguire senza fretta:

In un pentolino, fate sciogliere il burro a fiamma dolce. Aggiungete la farina e mescolate energicamente con una frusta per ottenere un roux liscio. Versate il latte a filo, continuando a mescolare per evitare grumi. Cuocete per 5-6 minuti a fuoco medio, finché la salsa non si addensa. Regolate di sale e, se gradite, aggiungete un pizzico di noce moscata.

Se volete una salsa bianca più fluida per condire paste o verdure, riducete la farina a 40 g ogni mezzo litro. Per una consistenza più densa, aumentate la dose a 60 g.

Consigli e varianti

Come per molte preparazioni di base, anche per questa esistono alcune variazioni che rendono la besciamella leggera o adatta a esigenze più specifiche. Ecco alcune soluzioni semplici e utili per preparare questa salsa cremosa.

Potete sostituire il burro con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva o di semi e il latte con quello di soia o avena.

Per fare la besciamella senza glutine: usate farina di riso o amido di mais (maizena) al posto della farina 00.

Altri consigli utili

La besciamella si può fare in anticipo e conservare in frigo per 2 giorni. Copritela con pellicola a contatto per evitare che si formi la crosticina in superficie.

Se diventa troppo densa, basta scaldarla con un goccio di latte e mescolare.

Ricette e usi nella cucina internazionale

Questa salsa bianca è presente in molte cucine, soprattutto europee e anglosassoni. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ad esempio, viene utilizzata in numerose preparazioni quotidiane e comfort food.

In Francia, invece, la Béchamel è una delle cinque salse madri della tradizione classica. La versione originale prevede anche l’infusione del latte con aromi come alloro, cipolla e chiodi di garofano.

Oltreoceano, viene utilizzata come base per le salse al formaggio, come la Mornay, oppure arricchita con cheddar, pepe di Cayenna o senape in polvere e per ricette comfort come i mac and cheese.

Alcune fonti autorevoli come la BBC Food, suggeriscono di aggiungere il latte in più fasi e tiepido, mescolando costantemente per evitare grumi.

Queste varianti internazionali dimostrano la versatilità di questa salsa di origine francese, che si adatta a gusti e abitudini culinarie differenti, pur mantenendo la sua struttura base semplice e cremosa.

Come usare la besciamelle in cucina

La Béchamel è talmente versatile che si presta come condimento in tantissime pietanze: dai piatti della tradizione italiana come le lasagne alla bolognese alle verdure e patate al forno, fino a ricette creative come le crepes salate alle lasagne di finocchi e tante altre verdure

Fare la besciamella cremosa in casa è semplice e permette di personalizzarne la consistenza e gli ingredienti in base alle proprie esigenze.

Nota editoriale

