Virus e calcio, l’elenco delle partite a porte chiuse. Forse Juve Inter a porte aperte. Il calcio fra pallone e burocrazia.

A causa degli effetti del coronavirus, alcune partite della prossima giornata di calcio di serie A, si giocheranno a porte chiuse. In altre parole gli incontri in programma si svolgeranno, ma senza pubblico sugli spalti, come forma di prevenzione nelle aree interessate dall’emergenza del virus.

Vediamo allora di quali aree si tratta, quali partite e squadre sono coinvolte, da questa decisione presa dal consiglio dei ministri italiano.

Elenco partite Serie A che si giocheranno a porte chiuse

Il Governo ha deciso di far disputare le partite di calcio a porte chiuse nelle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna. Tale decisione è stata presa fino a domenica 1 marzo.

Per questo molti degli incontri in programma, per la 26° giornata del campionato di serie A, si giocheranno senza tifosi. Ecco l’elenco dei match di calcio che si disputeranno a porte chiuse:

Udinese-Fiorentina, sabato 29 febbraio alle ore 18:00.

Milan-Genoa, domenica 1 marzo alle ore 12:30.

Sassuolo-Brescia, 1 marzo alle ore 15:00.

Parma-Spal, 1 marzo alle ore 15:00.

Juventus-Inter, domenica 1 marzo alle ore 20:45.

Coronavirus, Juventus-Inter a porte aperte?

Anche l’atteso incontro fra Juventus e Inter, che potrebbe decidere le sorti della corsa allo scudetto, si dovrebbe disputare a porte chiuse. Usiamo il condizionale perché questa decisione potrebbe essere cambiata, stando a quanto dichiarato dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

Il Governatore, di una delle regioni maggiormente colpite dal virus, ha infatti dichiarato: “Spero che da oggi ci sia una regressione del virus. Faremo un check della situazione con il Governo sabato e poi si deciderà se la partita verrà disputata a porte aperte o meno”.





Queste parole lasciano spazio alla possibilità che il Derby d’Italia, fra Juve e Inter, si giochi con i tifosi presenti sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino. Di sicuro la presenza del pubblico renderebbe più affasciante l’evento calcistico, ma perché questo possa accadere si dovranno verificare le necessarie condizioni di sicurezza.

Elenco partite Serie A che si giocheranno a porte aperte

Salvo novità dell’ultima ora, si dovrebbero invece giocare regolarmente a porte aperte, quindi con la presenza dei tifosi sugli spalti, le seguenti partite di Serie A:

Lazio-Bologna, sabato 29 febbraio alle ore 15:00.

Napoli-Torino, 29 febbraio alle ore 20:45.

Lecce-Atalanta, domenica 1 marzo alle ore 15:00.

Cagliari-Roma, 1 marzo alle ore 18:00.

Sampdoria-Verona, lunedì 2 marzo alle ore 20:45.

Coronavirus e calcio: il giocatore positivo



Oltre ad incidere sullo svolgimento delle partite con o senza tifosi, il coronavirus ha avuto anche un altro tipo di impatto sul calcio.

Ad esempio è stato trovato positivo al test un calciatore della Pianese, squadra di calcio che milita nel campionato di serie C. Il giocatore, di 22 anni e della provincia di Siena, ha accusato sabato scorso i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove era in ritiro. Non ha poi giocato l’incontro, che vedeva la sua squadra di calcio opposta alla Juventus under 23 (la squadra B dei bianconeri), in quanto aveva la febbre, che ha poi portato alla scoperta del contagio.

La sua squadra è ora stata messa in quarantena, e, come riporta La gazzetta dello sport, per precauzione nessuno dell’under 23 della Juve si allenerà con la prima squadra bianconera.

Insomma, il virus ha fatto il suo ingresso anche nel mondo del calcio e, almeno per ora, sta condizionando parzialmente le sue dinamiche. Staremo a vedere se nei prossimi giorni si verificherà una regressione dei contagi e anche le manifestazioni sportive potranno tornare a svolgersi regolarmente.

